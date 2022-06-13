Сєвєродонецьк поламає вам усі зуби, – Гайдай спростував фейк окупантів про "блокаду"

Російські загарбники намагаються окупувати Сєвєродонецьк, в якому точаться важкі бої, але ЗСУ тримають оборону. Ставленики Кремля в окупованому Донбасі на тлі невдач почали видавати бажане за дійсне та поширюють фейк, що взяли Сєвєродонецьк у блокаду.

Сєвєродонецьк – не заблокований, – Гайдай

Цинічну брехню про те, що Сєвєродонецьк буцімто взятий у блокаду, поширив один з лідерів проросійських бойовиків Едуард Басурін. Його нісенітниці спростував глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Він назвав заяви Басуріна "маячнею від божевільного". Гайдай наголосив, що росіяни не можуть взяти Сєвєродонецьк, через що збираються брехати, що захопили місто.

Обласний центр Луганщини поламає вам усі зуби,

– написав Гайдай.

Очільник Луганської ОВА наголосив, що Сєвєродонецьк – не заблокований. Натомість у місті, як пожартував Гайдай, фасують росіян у пакети.

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У Сєвєродонецьку ситуація надскладна

Росія кинула значні сили на захоплення Сєвєродонецька, який є обласним центром Луганської області. Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний повідомив, що Росія кинула до семи БТГ на захоплення Сєвєродонецька.

Ворожа армія наприкінці травня змогла прорвати оборону Збройних Сил України, після чого в місті тривають вуличні бої.

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