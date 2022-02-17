Так вже складений документ, бездарно, – Зеленський про мінські угоди

Президент Володимир Зеленський переконаний, що мінські угоди не передбачають розв'язання теперішніх проблемних питань. Причиною є те, що він стосується реінтеграції тимчасово окупованих територій, а не того, що відбувається зараз.

За словами Володимира Зеленського, у мінських домовленостях прописані процеси, які треба втілити для реінтеграції окупованої території Донбасу. Однак у ньому не йдеться про окупований Крим. Про це глава держави заявив в інтерв'ю.

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Україна у програшній позиції

Володимир Зеленський заявив, що мінські угоди укладені таким чином, що наша країна у них є в слабшій позиції. Усі сторони підписання за їх втілення, однак процес не йде.

Цей документ – Мінські угоди – не пов'язаний з військами Росії на кордоні. Він не пов'язаний з питаннями Криму. Ну так складений документ бездарно! Він складений так, щоб ми спочатку були в слабшій, програшній позиції,

– заявив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що всі теперішні питання можуть включати питання реінтеграції Донбасу, які прописані в мінських угодах, мають право на існування. Однак це, за словами президента, вторинне або й третинне питання.

Мінські угоди обговорюють в ООН

17 лютого з ініціативи Росії в ООН відбувається засідання Радбезу з обговоренням мінських угод.

Під час свого виступу держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив на тому, що Росія робить кроки до ескалації та готує провокації на Донбасі.

Однак напередодні засідання від ранку бойовики на Донбасі посилили провокації – вони 39 разів атакували українські позиції. Через це постраждали 4 людей – 2 військових та 2 цивільних людей.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що до такого кроку в цей день російські найманці вдалися навмисне.

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