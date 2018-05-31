Такі спецоперації адекватні, але ними не можна зловживати, – журналіст про "вбивство" Бабченка

Дії спецслужб у випадку з інсценуванням вбивства Бабченка виправдані. Українські спецслужби ефектно дали по носі одному "великому спецслужбісту", що сидить у Кремлі. Але такими спецопераціями не можна зловживати.

Таку думку 24 каналу висловив журналіст Олег Єльцов.

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За його словами, такі сценарії – не новинка в роботі правоохоронців. І, говорить Єльцов, не відповідають дійсності заяви, що так ніхто не робить і це некрасиво.

Схожі сценарії інсценування вже були в Україні – з брифінгами і фото "вбитих" у томатному соку. Це одна з форм хитрощів оперативних співробітників. Заборони на проведення таких операцій немає. Українські спецслужби провели російські. Але це не можна перетворювати в систему в публічній площині,

– вважає Олег Єльцов.

При цьому, на його думку, інформація про причетність до замаху на Бабченка колишніх учасників АТО цілком може відповідати дійсності. В АТО були різні люди, і далеко не всі воювали. Хтось міг туди з'їздити з перевіркою на один день – і вже "ветеран АТО". Україна, наголошує Єльцов, – воююча країна, і ми зараз все це пожинаємо завдяки Путіну. Коли людина навчилася володіти зброєю, подолала психологічний бар'єр, повернулась з фронту, а їй пропонують зарплату в 200 доларів – то нічого дивного, що вона погоджується на злочин і плату в 30 тисяч доларів .

"Спецоперація з попередження замаху на Бабченка – адекватна, і результати ефективні. Привернуто увагу, і тепер світ стежитиме, як складеться в правоохоронців з доказами щодо злочину Росії проти нас", – зауважив Єльцов.

Нагадаємо, 29 травня ЗМІ повідомили, що російського журналіста Аркадія Бабченка вбили в Києві у власному помешканні. 30 травня під час брифінгу у Києві голова СБУ Василь Грицак повідомив, що російський журналіст Аркадій Бабченко живий, а його "вбивство" було спецоперацією для затримання організаторів злочину. Правоохоронці затримали у Києві організатора "вбивства" Бабченка – громадянина Г. Він був завербований спецслужбами Росії та запропонував своєму знайомому з числа колишніх АТОвців за грошову винагороду у 30 тисяч доларів здійснити вбивство журналіста. Слідчі СБУ підготували затриманому підозри у скоєнні злочинів за статтями "Підготовка до злочину", "Пособництво" та "Терористичний акт".

Хто такий Аркадій Бабченко?Це популярний опозиційний російський журналіст. У лютому 2017 року виїхав з Росії через переслідування. Спочатку переїхав в Прагу і пізніше – в Україну. Бабченка вважають одним з засновників сучасної військової прози. Він одним з перших описав сучасні російські війни в художньому стилі. Його книги перекладено 16-ма мовами і видано в 22 країнах світу.