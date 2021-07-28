Неприємний інцидент із таксистом Дарія Конох описала на своїй сторінці у фейсбуці. Зазначає: усе почалося з того, що розмовляла телефоном по-українськи.
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"Харків – споконвіку російський"
Як розповідає пасажирка, на дивні питання таксиста про мову відповіла, що українська – це її рідна, а російську вона знає погано. Далі водій вирішив облаяти дівчину, принижуючи радянськими і імперськими кліше.
Наступні 20 хвилин поїздки я слухала, що я бандерівка, щоб я їхала до Бандерштату (пожартувала, що якраз їду 8 числа на фест в Луцьку "Бандерштат" і що його теж запрошую). Вислухала стільки хейту з приводу української,
– розповіла Дарія.
До того ж чоловік сказав, що Харків є "исконно русский город", а українську тут нав'язують і змушують нею говорити.
Дівчина звернулася зі скаргою у службу таксі Uklon, з якої був цей водій. Відтак їй сказали, що проведуть із чоловіком бесіду.
Нещодавні мовні скандали
- Мережа чи не щодня вибухає скандалами через мовне питання. У різних містах виявляються люди різного віку, які висловлюють зневагу до української.
- Проте, здебільшого після суспільного резонансу ці люди або публічно вибачаються, або їх звільняють.
- У Харкові звільнили продавчиню кіоску "Колосся. Долина смаку", яка відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою. Жінка заявила, щоб та "котилася до Бандерштадту".
- У тіктоці дівчина під ніком Maidiee поскаржилася, що не може готуватися спокійно до ЗНО. Вона заявила, що не може ламати собі мозок українською.
- У Києві працівниця відділу кадрів компанії Columb Trade потрапила у гучний скандал через відмову дівчині у працевлаштуванні через мову. Вона вигадала "корпоративну культуру", за якою українськомовним людям у фірмі не місце.