"Талібан" певною мірою відволіче Путіна від України, – міжнародний аналітик
Джерело:24 канал
Росія не вбачає в Афганістані нічого екстраординарного, адже має власні інтереси на цій території. Проте "Талібан" хоч і не прямо, але впливає на російську війну проти України.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив міжнародний аналітик та директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Він вважав, що ситуація в Афганістані відволіче Путіна від України, але не до кінця.
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Аналітик переконаний, що "якщо говорити глобально, то, звісно, протистояння з нами для росіян набагато важливіше". Адже Україна для Росії є більш важливим об'єктом бажань, аніж захист від "Талібану".
Відволіче певною мірою, тому що росіяни тепер будуть змушені "перекидати" в центральну Азію більше ресурсів і дипломатичних зусиль,
– наголосив Ігор Семиволос.
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Директор Центру близькосхідних досліджень упевнений, що найголовніша причина так званих загравань із "новою владою" Афганістану у безпеці.
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"Це конкретно безпека. Вони бояться, що вплив, який демонструють таліби, перекинеться на центральну Азію. Центральна Азія ітак доволі серйозно потерпає від авторитаризму і там накопичується незадоволення. Вони бояться того, що ситуація може вийти з-під контролю через рух і динаміку, яку спостерігають", – пояснив міжнародний аналітик.
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Ситуація в Афганістані: останні новини
- Таліби з 15 серпня контролюють всю територію країни. Зокрема вони захопили всі прикордонні пункти. Тому виїхати з Афганістану можна лише через аеропорт.
- Афганські громадяни якнайшвидше намагаються покинути країну: чіпляються до шасі, прив'язують себе до повітряних суден, біжать за ними. Наразі відомо про 7 жертв.
- Компанія "Міжнародні авіалінії України" заявила, що облітатиме Афганістан на рейсах до столиці Індії – Делі.
- Уже понад 70 українців хочуть покинути азійську державу. Наразі дипломати опрацьовують шляхи евакуації.