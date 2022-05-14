Там немає здорових бійців – усі мають важкі або середні поранення, – дружина захисника Маріуполя
14 травня 2022 , 14:33Читать новость на русском
Джерело:Media Center Ukraine - Ukrinform
Дружина морського піхотинця, який зараз на "Азовсталі", Ганна Івлєєва розповіла, що там усі українські захисники поранені.
На "Азовсталі" немає жодного здорового бійця. Там є захисники з тяжкими та середніми ступенями поранення. тяжкості поранені. Але хлопці йдуть далі до бою.
Важливо Сім'ї захисників Маріуполя звернулися за допомогою до лідера Китаю Сі Цзіньпіня
Дружина морського піхотинця зазначила, що попри це українські бійці далі йдуть до бою. Навіть ті, хто вже отримав три поранення, – продовжують захист.
"Не воюють тільки ті, у яких немає кінцівок, які просто вже не можуть вставати. Саме тому ми закликаємо Сі Цзіньпіня, щоб він нам допоміг", – підсумувала Ганна Івлєєва.
Що відомо про евакуацію з "Азовсталі": останні новини
- Поранених українських військових таки можуть евакуювати з гарнізону Маріуполя. Українська влада просить політиків, журналістів та громадських діячів утриматись від коментарів.
- Зараз українська сторона веде перемовини з російськими окупантами про евакуацію 60 людей з "Азовсталі" в Маріуполі.
- Україна бореться на міжнародній арені за порятунок поранених захисників "Азовсталі". З відповідною заявою у Радбезі ООН виступив постійний представник України при організації Сергій Кислиця.
- Російські окупанти продовжують гатити по "Азовсталі". Як зазначають у Генштабі, після евакуації мирних мешканців з комбінату, атаки лише посиляться.
- Ворог хоче по землі пробратися на територію заводу. Для цього окупанти прикриваються обстрілами. Капітан Святослав Паламар з позивним "Калина" повідомив, що окупанти постійно намагаються потрапити на територію заводу. Однак наші героїчні захисники чинять їм опір, тому російські війська зазнають втрат.
- Експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко звернулися до держав-членів Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Китаю, Туреччини, а також ООН із закликом врятувати захисників "Азовсталі".
- Лист із текстом заяви опублікували президенти, а також їхні представники. Головний меседж – посприяти українській владі у питанні порятунку українців, який цинічно знищують за наказом російського диктатора Путіна.
Варте уваги – прикордонники на "Азовсталі" показали свої умови: дивіться відео