Танк для парадів: чому росіяни не можуть використовувати свою розпіарену "Армату"
Російські загарбники постійно вихваляються своєю зброю та нібито новими розробками. Так було й з танком Т-14 "Армата", який став чи не міфічним і про якого окупанти говорили – "аналогів нєт". Однак згодом його визнали танком, який непридатний для війни.
Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що цей факт визнав сам очільник "Ростеху" – найбільшого конгломерату військового комплексу Росії. Там зазначили, що "Армата" дуже дорога й нібито взагалі не потрібна.
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Проєкт "Армати" – радянське напрацювання
У міноборони Росії заявили, що військо потребує багато дешевого озброєння, тому краще віддати перевагу радянським танкам.
Це було офіційним визначенням, що "Армата" залишиться парадним танком. Вочевидь, про це було відомо ще у 2018 році,
– зауважив Олег Катков.
За його словами, якщо зняти з танка китайську фарбу, то навіть вдасться побачити напис "зроблено в СРСР". Тобто проєкт "Армата" – це напрацювання радянських конструкторів, зокрема спеціалістів з Харкова, які мали завдання створити заміну для тодішніх машин.
У Росії схопилися за цей проєкт на початку 2000-их років, почали вкладати туди кошти. Офіційно робота стартувала з 2008 року.
Ідея була досить цікавою – створити універсальну платформу, на якій розмістять танк, САУ та багато інших систем. Вони були б уніфіковані, тому вирішувалась проблема великого парку зброї. Але реалізація залежала від західних складників,
– розповів Катков.
Після 2014 року та анексії Криму жодних військових компонентів для російської зброї не постачали. Вони потрапили під санкції. Відтоді й почалося перетворення "Армати", якій "аналогов нєт" на звичайний парадний танк.
Раніше окупанти запевняли, що до 2020 року створять тисячі таких машин, але ніяких замовлень не було, а "Армата" залишилася чимось схожим на сталінський танк, який зображували на медалях та використовували тільки в цілях пропаганди. Ніякого впливу на бойові дії він не мав.
Що відомо про "Армату"
- Цей "диво-танк" встиг "прославитися" на параді в Москві ще у 2015. році Тоді він заглух посеред площі, тож його мусили тягнути іншим танком. Залишається незрозумілим, як нібито "найкраща техніка росіян" не змогла проїхати навіть по вулиці. Адже для парадів обирають тільки найсучасніші зразки зброї.
- З початком повномасштабної війни мовилось, що його перекинуть в Україну, але цього так і не сталося. У звіті Міноборони Великої Британії зазначили, що "Армату" ще у грудні 2022 року бачили під час навчань на півдні Росії, однак на поле бою не пустили. Це пов'язують з репутаційними втратами, коли таку "престижну" машину вдасться знищити. А також з технічним станом і потребою в інших танках.
- У березні 2024 року голова держкорпорації "Ростех" остаточно підтвердив, що цей танк "дорогуватий", тому окупаційна армія його не використовуватиме. Значно простіше буде залучити радянські Т-90. Однак він додав, що нібито мовиться лише про війну в Україні, а загалом "Армата" вже стоїть на озброєнні росіян. Хоча в такі слова вже ніхто не вірить.