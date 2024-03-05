Росія не хоче відправляти танк "Армата" на фронт: аналіз британської розвідки

Кремль відмовляється направляти на фронт в Україні свої новітні танки "Армата" через побоювання репутаційної шкоди від майбутніх втрат. Також це пояснюється недостатньою кількістю танків "Армата" на озброєнні російської армії.

Голова російського військового концерну "Ростех" Сєргєй Чемезов заявив, що найсучасніший російський основний бойовий танк Т-14 "Армата" надійшов на озброєння армії, але не буде направлений в Україну. За його словами, наразі росіянам логічніше витрачати кошти на створення більш дешевих озброєнь. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Великобританії.

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Яка доля танку "Армата"

Танк "Армата" росіяни вперше показали у День Перемоги у 2015 році: тоді він застряг на репетиції. 1 гвардійська танкова армія мала отримати танки ще в 2021 році, проте малоймовірно, що постачання в якісь передові частини відбулося, повідомляє розвідка.

У звіті йдеться, що танк "Армата" був помічений під час навчань на півдні Росії у грудні 2022 року, а кремлівські інформаційні агенції заявили, що він використовуватиметься в Україні.

На сьогоднішній день майже напевно відомо, що Т-14 "Армата" не був перекинутий в Україну. Цілком ймовірно, це сталося через потенційну репутаційну шкоду від втрати "престижної" машини в бою і необхідності виробництва більшої кількості основних бойових танків, яку можна задовольнити лише за рахунок інших варіантів,

– заявляють у британській розвідці.

Варто зазначити, що у січні 2023 року британська розвідка повідомляла, що невелику партію російських танків T-14 "Армата" вже підготували до застосування на фронті, але військові нібито мають сумніви у їхньому технічному стані.

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