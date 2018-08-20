Танки та авіація: з'явилися свіжі фото та відео з репетиції параду до Дня Незалежності

20 серпня у центрі Києва відбулася чергова підготовка військового параду до Дня Незалежності, який заплановано на 24 серпня. Окрім військовослужбовців Збройних сил України, участь у заході також взяли представники інших підрозділів, важка техніка та навіть авіація.

Про це повідомляє кореспондентка 24 каналу.

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За її словами, подивитися на репетицію параду вийшли тисячі киян. У зв’язку із подією рух у центрі Києва було перекрито.

Як підкреслила журналістка, центральними вулицями столиці проїхало понад 200 одиниць техніки, серед яких і найновіші розробки, а також пройшли колони військовослужбовців Збройних сил України, Державної служби надзвичайних ситуацій, Служби безпеки та інших підрозділів.

Крім того, жителі та гості Києва у небі над столицею могли побачити літаки та гелікоптери, що з'являться на параді уперше за 9 років.

Зауважимо, що остання репетиція параду до Дня Незалежності, на якій військові будуть присутніми вже у святковій формі, пройде 22 серпня. Загалом глядачі зможуть побачити марш близько 4,5 тисяч силовиків. Очікуються й іноземні делегації зі 18 країн-партнерів України у числі 300 військовослужбовців.

Всі фото: 24 канал

Нагадаємо, "Слава Україні" стане офіційним військовим вітанням Збройних Сил. У День Незалежності, 24 серпня, ці слова уперше пролунають як частина офіційної церемонії військового параду.