1,5 тисячі квадратів і 12 спалень: що відомо про нові апартаменти найбагатшої людини світу

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Джефф Безос придбав розкішні апартаменти в центрі Нью-Йорка
Джефф Безос придбав розкішні апартаменти в центрі Нью-Йорка / Getty images

Найзаможніший чоловік на планеті, засновник Amazon Джефф Безос завершує операцію з купівлі розкішної нерухомості в центрі Нью-Йорка.

За даними The Wall Street Journal, йдеться про придбання пентхаусу та двох прилеглих до нього апартаментів у будинку на П'ятій Авеню в самому центрі Нью-Йорка.

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Будівля була зведена ще у 1912 році, але у 2015-му перебудована під багатоквартирний житловий комплекс. У ній близько півсотні квартир.

Що відомо про нову нерухомість Безоса? Про нові апартаменти Безоса інформації небагато. Відомо, що його новий пентхаус займає три поверхи будівлі, а площа усіх трьох квартир, які він придбав, понад 1,5 тисячі метрів квадратних. Загалом у них 12 спалень.

Загальну вартість придбаної нерухомості оцінюють у 80 мільйонів доларів.

Нью-Йорк апартаменти Безос
Безос придбав нові апартаменти в центрі Нью-Йорка за 80 млн доларів//Фото: mansionglobal.com

За даними джерел видання, на пошук підходящого помешкання у Нью-Йорку після розлучення з дружиною Безос витратив кілька місяців.

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Попри те, що апартаменти придбала найбагатша людина планети, ця операція не стала найдорожчою на ринку нерухомості Нью-Йорка.

На початку 2019-го американський мільярдер Кеннет Гріффін придбав пентхаус у 79-поверховому хмарочосі на Манхеттені за 238 мільйонів доларів.

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Теги: Новини Техно Техно Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Елітна нерухомість Нью-Йорк Джефф Безос Гроші IT-бізнес
Джерело: 24 канал
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