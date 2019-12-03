Крим – це Україна: на сторінці Apple у Facebook влаштували флешмоб

Нещодавно компанія Apple у своєму погодному додатку та картах почала позначати Крим, як російською територією. Це викликало обурення офіційних представників не лише України, але й інших країн. Крім того на офіційній сторінці Apple у фейсбуці українці влаштували флешмоб "Крим – це Україна".

Користувачі соціальної мережі почали писати на офіційній сторінці Apple у фейсбуці обурені коментарі під постами та публікувати хештеги #CrimeaIsNotRussia та #CrimeaIsUkraine.

До теми: Крим – не "спірна територія": Литва відповіла Apple

Цікаво, що серед коментарів є дописи, зокрема, від менеджерки Facebook з публічної політики по Україні Катерини Крук, почесної президентки НАМУ та членкині Наглядової ради НСТУ Тетяни Лєбєдєвої, релігієзнавця і члена наукової ради Відкритого православного університету В’ячеслава Горшкова та прес-секретаря посольства Великої Британії в Україні Олексія Курки.



Флешмоб на сторінці Apple

Ганьба для Apple. Позначення Криму російським на ваших картах потурає пропаганді агресора і тепер є вашим внеском у руйнування міжнародного порядку. Ви все ще маєте вибір і можете взяти правильну сторону історії #CrimeaIsUkraine #CrimeaIsNotrussia,

– написав Олексій Курка.

"Російський Крим" в додатках Apple

Річ у тім, що у РФ анексовані Севастополь, Сімферополь, Керч зображаються російською територією.

Водночас на материковій частині України і на анексованому півострові міста Севастополь, Сімферополь, Керч та інші не має приналежності до будь-якої з країн та позначаються, як "спірна територія".

Ми розглядаємо міжнародне право, а також відповідні закони США та інших країн перед тим, як прийняти рішення щодо позначення територій Maps і вносимо зміни, якщо цього вимагає закон,

– пояснила прессекретарка Apple Труді Мюллер.

Вона додала, що співробітники компанії вже працюють над докладним вивченням питання про майбутнє позначення "спірних кордонів" в багатьох додатках Apple.

Реакція України

Посольство України в США звернулося до керівництва Apple із закликом виправити некоректне позначення Криму як частини Росії у додатках компанії.

Що відомо про "російський" Крим у додатках Apple?Компанія почала зображати анексований Крим і Севастополь як російську територію на картах та в додатку про погоду, якщо переглядати їх з Росії. Проте Apple не показує приналежність Криму до будь-якої країни, якщо переглядати додатки за межами країни-агресора.



У Росії кажуть, що таким чином Apple начебто усунула претензії Держдуми щодо показу Криму у своїх сервісах. В Україні рішучий протест висловили представники МЗС та його очільник Вадим Пристайко. Своєю чергою, в американській компанії поки ніяк не прокоментували інцидент.