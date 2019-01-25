Apple перетворить iPod touch на ігрову консоль

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Apple перетворить iPod touch на ігрову консоль
Apple перетворить iPod touch на ігрову консоль / Фото з вільних джерел

Компанія Apple планує випустити нове покоління медіаплеєра iPod touch. Новинка в основному буду спрямована на геймерів та ігрову індустрію.

Про цей факт свідчить нова реєстрації торгової марки в США, повідомляє ресурс MacRumors.

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З 2008 року Apple використовувала торгову марку iPod touch для класу 9 за міжнародною класифікацією товарів і послуг – аудіовізуальне та інформаційне обладнання. Тепер же марка iPod touch розширена на клас 28 – портативні пристрої для електронних ігор, портативні ігрові приставки.

"Гейміфікацію" плеєра підтверджує і додана сторінка про ігри в описі iPod touch на офіційному сайті Apple. Можливо, йдеться лише про новий маркетинговий хід для існуючої моделі, але шанувальники Apple і журналісти сподіваються на щось більше.

iPod touch
iPod touch зможе відворювати ігри

Нещодавно в мережі з'явилися чутки про підготовку сьомого покоління медіаплеєра iPod touch. Відзначимо, попереднє покоління iPod touch було представлено в 2015 році і все ще є у продажу.

На жаль, джерело не уточнило ні термінів випуску, ні особливостей оновленої моделі iPod touch.

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Теги: Техно Ґаджети Apple Ігри
Джерело: Техно
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