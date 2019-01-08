Dell представила Alienware m17 – найтонший і найлегший ноутбук із серії

В рамках виставки CES 2019 компанія Dell офіційно представила новий ігровий ноутбук Alienware m17. Він став найтоншим і легким 17-дюймовим із серії Alienware.

Він важить всього 2,6 кг, що на 40% легший, за попередника.

Корпус Alienware m17 виготовлений із магнієвого сплаву і міді. Новинка працює на процесорі Intel Core i9K 8-го покоління у парі з новими графічними процесорами NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

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Dell Alienware m17 став найтоншим у серії

Цікаво, що ці процесори NVIDIA для ноутбуків базуються на архітектурі Turing, використовують для шумозаглушення і очищення зображення технологію штучного інтелекту. Таким чином, новинка стала найтоншим, найшвидшим і найтихішим ноутбуком серії Alienware.

Dell Alienware m17 доступний у 2 кольорах

До речі, новинка вже отримала нагороду CES Innovation Award 2019 в ігровій категорії за витончений дизайн продукту і його вдалу розробку.

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