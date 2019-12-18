Електромобілі Tesla Model 3 можуть подешевшати на 20% і більше

Компанія Ілона Маска розглядає можливість зниження цін на седани Model 3. Стосується це електромобілів зібраних у Китаї. Саме їх планують здешевити на 20% або й більше вже в наступному році.

Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, які знайомі з планами виробника електромобілів.

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Ціна китайської Tesla Model 3

Ціни на електромобілі, що випускаються на новому заводі Tesla у Китаї, починаються з 355 800 юанів (приблизно 50 550 доларів). Ймовірно, вони будуть знижені в другій половині 2020 року. Зниження на 20% опустить ціну нижче психологічної позначки 300 000 юанів, зробивши машини Tesla більш привабливими для покупців.

Це необхідно виробнику в умовах, коли найбільший ринок електромобілів почав демонструвати ознаки сповільнення.



Завод Tesla у Китаї

Для зниження цін автовиробник прагне використовувати більше місцевих компонентів, щоб не платити мита на імпорт.

Тим часом аналітики Deloitte стверджують, що в найближчі роки електровелосипеди захоплять ринок електротранспорту. Вони продаватимуться мільйонами і не тільки в Європі, але і в США. Суттєві покращення та розвиток акумуляторів, моторів, а також зниження цін незабаром зроблять революцію.

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