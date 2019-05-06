Геймери звинуватили Blizzard в шпіонажі: деталі

Цьогоріч компанія Blizzard проведе захід BlizzCon, на якому анонсує свої нові проекти. Хоча подія ще не почалася, вона вже встигла наробити галасу в спільноті геймерів: вони переконані, що видавець ігор за ними слідкує.

Що трапилося? Судячи із інформації ресурсу Reddit, ще в кінці березня Blizzard повідомила, що квитки на BlizzCon 2019 будуть продаватися на платформі AXS, а охочим потрапити на фестиваль потрібно встановити на смартфон спеціальний додаток.

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Реакція геймерів. Спершу геймерів обурив сам факт необхідності мобільних: в 2018 році корпорація вже обпеклася через скандал з Diablo Immortal і необережну фразу "У вас що, телефонів немає?". Але це було лише початком.

Анонс BlizzCon 2018 – дивіться відео

Як випливає вивчивши додаток AXS, користувач DeathKoil прийшов до висновку, що програма вимагає доступ до підозріло великої кількості даних і функцій. Контакти, місцезнаходження, камера, список підключень Wi-Fi, платіжні дані, номер телефону та адресу. І цим власники програмного забезпечння, судячи з усього, діляться з третіми особами – нібито на благо споживачів.

Геймери звинувачують Blizzard в спробі нажитися на своїх шанувальниках, адже подібні дані коштують величезних грошей. Публіка закликає бойкотувати BlizzCon.

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Реакція компанії. Сама компанія, незважаючи на настільки гарячі обговорення в мережі, поки ніяк не прокоментувала свій вибір і рішення скористатися послугами AXS.

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