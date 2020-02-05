Головний сценарист Red Dead Redemption покидає студію Rockstar Games

Вже 11 березня один із засновників та провідний сценарист Rockstar Games – Ден Хаузер – покине студію, де пропрацював 21 рік. Таке рішення він прийняв після релізу вестерна Red Dead Redemption 2.

Що відомо про звільнення Дена Хаузера

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Чому Ден Хаузер залишає місце роботи – не повідомляється. У мережі активно висловлюються припущення, що візіонер просто втомився від низки складних у виробництві проєктів і хоче відпочити.

Однак це не більше ніж здогадки. Більш детальну інформацію компанії Rockstar Games і Take-Two повідомлять в квартальному звіті, який опублікують вже 6 лютого.

Що примітно, Сем Хаузер – рідний брат Дена – залишиться на своєму посту керівника Rockstar Games.

Ми дуже вдячні Дену за його внесок. З ним Rockstar Games створила одні з найбільш тепло прийнятих критиками і комерційно успішних ігрових світів, всесвітнє співтовариство фанатів і неймовірно обдаровану команду, яка як і раніше працює над поточними і майбутніми проектами,

– йдеться в офіційній заяві Rockstar Games.

Що відомо про Дена Хаузера

Ден Хаузер ­– справжній ветеран індустрії. Він працював над усіма ключовими тайтлами Rockstar Games. Хаузер був творчим керівником і провідним сценаристом Bully і Max Payne 3, а також, зрозуміло, основних частин Grand Theft Auto і дилогії Red Dead Redemption. Нічого дивного, що після його відходу акції Take-Two моментально впали на 5%.

Чим Хаузер займеться тепер – неясно. Цілком можливо, що він просто піде на пенсію. Важко сперечатися, Ден це заслужив.

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