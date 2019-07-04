Ігровий ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502 надійшов у продаж: характеристики та ціна в Україні

Компанія ASUS оголосила про старт продажів в Україні потужного ігрового ноутбука ROG Zephyrus S GX502. Серед головних особливостей новинки: потужний процесор Intel Core i7 9 покоління та відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070 або GeForce RTX 2060.

Дата старту продажів та ціна. Як повідомили у прес-службі ASUS, продаж топових ігрових ноутбуків Zephyrus S GX502 стартує на початку липня.

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Новинка обійдеться в 76 999 гривень (для конфігурації з процесором Intel Core i7-9750H, відеокартою NVIDIA GeForce RTX 2070, ОЗП 16 ГБ, SSD 512 ГБ).

Основні характеристики. Ноутбук ASUS ROG Zephyrus S GX502 15,6-дюймовий IPS-дисплей Full HD з частотою оновлення 144 або 240 Гц і часом відгуку 3 мс. Окрім того екран підтримує технологію NVIDIA G-SYNC, яка запезпечить плавність картинки навіть в найбільш ресурсоємних іграх.

Анонс ASUS ROG Zephyrus S GX502 – дивіться відео

ASUS ROG Zephyrus S GX502 працює на топовому процесорі Intel Core i7-9750H, який містить шість обчислювальних ядер з підтримкою багатопоточності. Тактова частота варіюється від 2,6 ГГц до 4,5 ГГц. Об'єм оперативної пам'яті DDR4-2666 досягає 32 ГБ.

Відеокарта. За графіку відповідає відеокарта NVIDIA GeForce RTX 2070. з 8 ГБ пам'яті GDDR6 або NVIDIA GeForce RTX 2060 з 6 ГБ пам'яті GDDR6. Для зберігання даних служить твердотільний накопичувач M.2 NVMe PCIe 3.0 місткістю до 1 ТБ.