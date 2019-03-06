Ігровий смартфон Xiaomi Black Shark 2 здивує характеристиками: деталі

Смартфон Xiaomi Black Shark, який представили минулого року, може отримати наступника. На це вказують результати тестування пристрою Black Shark AAA, які інсайдери виявили в базі даних бенчмарка Geekbench.

Як повідомляє Mysmartprice, це буде більш потужна версія поміченого декількома днями раніше Black Shark Skywalker.

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Характеристики. Майбутній смартфон Black Shark, суббренда компанії Xiaomi, буде працювати на базі флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 855. Раніше стало відомо про версії з 8 ГБ оперативної пам'яті, але на цей раз в тесті брала участь модель з 12 ГБ оперативної пам'яті.



Ймовірне фото Xiaomi Black Shark 2

Ймовірно, це буде топова модифікація майбутньої новинки. Пристрій показав високі результати: 3516 балів в одноядерному тесті і 11 413 – в багатоядерному.

За наявними даними, Black Shark 2 крім нової начинки отримає оновлений дизайн, екран з роздільною здатністю Full HD +, акумулятор ємністю 4000 мАг і Android 9 Pie з фірмовою оболонкою і функціями для геймерів.



Тест топової версії Xiaomi Black Shark 2

Крім того, в смартфоні буде використовуватися система рідинного охолодження Liquid Cool 3.0, яка повинна стати найкращою на ринку.

Дата презентації. Очікується, що Black Shark 2 представлять в квітні – через рік після анонса оригінального Black Shark.

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