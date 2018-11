Невероятное открытие: ученые обнаружили озон в атмосфере Венеры

Астрономы обнаружили озоновые слои над полярными областями Венеры. Такое открытие им удалось сделать после обработки архивных данных межпланетной миссии "Венера-Экспресс". К слову, это подтверждает существующую модель атмосферной циркуляции Венеры, однако несколько изменяет существующие критерии пригодности для жизни экзопланет.

Об этом сообщает журнал Icarus.

В новой работе российско-французская группа ученых из лаборатории LATMOS и Института Космических Исследований РАН вновь проанализировала данные инструмента SPICAV (SPectroscopy for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere of Venus), состоящего из инфракрасного и ультрафиолетового спектрометров, установленных на борту межпланетной миссии "Венера -Экспресс". Отметим, данные были собраны в период с 2006 по 2014 годы.

Ученым удалось обнаружить постоянные, достаточно плотные озоновые слои, расположенные над полярными областями Венеры выше широт 50 градусов, на высоте около 70 километров от поверхности планеты, в верхнем слое облаков, где давление аналогично озоновым слоям в атмосферах Марса и Земли.

Данные, собранные спектрометрами, помогли оценить объемную долю озона на Венере, которая составила около 10-20 частиц на миллиард (или 0,1-0,5 единиц Добсона). Концентрация озона в атмосфере Земли в тысячу раз больше и составляет около 300 единиц Добсона. Если же сравнивать с Марсом, то полярные озоновые слои Венеры примерно в 10 раз тоньше, чем на Марсе (а концентрация озона в атмосфере Красной планеты примерно в 100 раз меньше, чем на Земле), однако механизм образования слоев аналогичен тому, который идет в верхней атмосфере Марса.



Концентрация озона в атмосфере Венеры

Кроме того, обнаружение озоновых слоев над полюсами Венеры показывает правильность принятой на сегодняшний день модели атмосферной циркуляции, в которой воздушные массы из экваториальных областей перемещаются по меридианам к полюсам, где охлаждаются и опускаются ниже, однако обнаруженная объемная концентрация озона в 5 раз выше, чем предполагает модель, что указывает на необходимость ее доработки.

Итоги работы также указывают на ошибочность утверждения о том, что лишь факт наличия озона в атмосфере экзопланеты может гарантировать ее пригодность для жизни, так как еще необходима достаточно большая концентрация – не менее 100 единиц Добсона. В Солнечной системе таким критерием обитаемости отвечает только Земля.

