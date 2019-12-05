SpaceX виводить на орбіту "готель для роботів" та "космічну пивоварню": трансляція запуску

Компанія Ілона Маска відправить на орбіту 19-у вантажну місію в рамках програми комерційного постачання МКС. Цього разу стартове вікно всього кілька секунд. Компанії потрібно "зловити" МКС в потрібній точці орбіти у потрібний час. Якщо зробити цього не вдасться – запуск відкладуть на інший день.

Запуск проходитиме, 5 грудня о 19:30 за Києвом, з мису Канаверал. Компанія SpaceX планує запустити 70-метрову і 550-тонну ракету Falcon 9, яка виведе на траєкторію до Міжнародної космічної станції безпілотний корабель Dragon з 2 217 кілограмів різних вантажів.

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Капсула Dragon, яку запускають SpaceX, відвідає МКС вже втретє. Раніше вона брала участь у місіях CRS-4 в 2014 році та CRS-11 в 2017 році. До речі, це перша капсула, що була відправлена в космос повторно.

Де дивитися пуск

Трансляцію запуску можна буде переглянути прямо на нашому сайті.

Пуск 19-ї вантажної місії в рамках програми комерційного постачання МКС:

Що доставлять на МКС

На орбіту в рамках 19-ї вантажної місії відправлять:

256 кілограмів запасів для екіпажу;

977 кілограмів матеріалів для проведення наукових досліджень;

65 кілограмів обладнання для виходу у відкритий космос;

321 кілограм обладнання та деталей станції, комп'ютери та компоненти;

924 кілограмів інструментів в негерметичному відсіку (зовнішньому "багажнику" корабля) – вони будуть вилучені з допомогою маніпулятора Canadarm2 і встановлені зовні МКС.

Серед вантажу звісно будуть запаси астронавтів, особисті речі та посилки від рідних. На борту корабля також є різдвяні подарунки. Однак основним вантажем місії, звичайно, є наукові експерименти та дослідження, повідомляє портал Alpha Centauri.

Експерименти

Цього разу переважну частину досліджень, які будуть проведені на МКС стосуються біології. Серед них будуть експерименти з вивчення впливу умов космічного польоту на живі організми.

Одне з досліджень відправляється на станцію на замовлення пивоварного концерну Anheuser-Busch. Їх дослідження присвячене автоматизованому солодовирощуванню зерен ячменю в умовах невагомості. Отриманий солод потім порівняють з виробленим на Землі.

Вже традиційно на МКС доправлять нову партію лабораторних мишей в рамках дослідження Rodent Research-19. Вони потрібні для вивчення можливості запобігання втраті кісткової і м'язової маси.

Дослідження дасть цінні дані для клінічних випробувань терапії з інгібітором міостатіна (саме цей препарат вводитимуть мишам), що може стати в нагоді в лікуванні захворювань, які супроводжуються втратою м'язової маси. Та й самі космічні польоти можуть призводити до втрати до 20% м'язової маси у астронавтів.

"Космо-готель" для роботів

Також Dragon виведе на орбіту спеціальний бокс для зберігання роботів. Його встановлять на зовнішньому боці МКС.

Дослідники NASA вважають, що "готель" дасть змогу захистити роботів від космічного випромінювання та часточок пилу тоді, коли вони не працюють у космосі.

Першими "клієнтами" в RiTS будуть два роботи Robotic External Leak Locators (RELL), призначені для ремонту відсіків космічної станції в разі пошкодження корпусу або розгерметизації.

Поява такого боксу прискорить пошук пошкоджень, на який раніше могли витрачати тижні, а то й місяці. Захоплення роботів і повернення їх у космос здійснюватимуть за допомогою маніпулятора Dextre.

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