Ubisoft безкоштовно роздає гру Assassin's Creed Unity із 3D-картою Нотр-Даму

Компанія Ubisoft вирішила надати фінансову допомогу для реставрації храму Нотр-Дам, який постраждав внаслідок пожежі. До того ж, видевець ігор зробив приємний подарунок для геймерів.

Що відомо про пожежу в Нотр-Дамі? Нагадаємо, увечері 15 квітня у Соборі Паризької Богоматері спалахнула масштабна пожежа. Ймовірно, загорання сталося через реставраційні роботи, однак точну причину поки не повідомляють.

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Внаслідок пожежі обвалилася частина шпилю та дах. За інформацією французьких ЗМІ, вогонь поширився на одну з культових прямокутних веж храму. Крім того, сильна пожежа охопила середину будівлі.



Що відомо про інші культурні трагедії подібного масштабу: інфографіка

Допомога на реставрацію Собору. Одразу кілька інвесторів та мільярдерів оголосили про свою готовність допомогти реставрації легендарного Собору в Парижі. Зокрема, 200 мільйонів євро виділив Бернар Арно і його група компаній LVMH, яка володіє брендом Louis Vuitton.

Ще по 100 мільйонів євро пожертвували Франсуа-Анрі Піно – власник футбольного клубу "Ренн" та французька транснаціональна нафтогазова корпорація Total. Про свою готовність допомогти оголосив і генеральний директор Apple Тім Кук, однак суму пожертв не уточнив.

Окрім того, із бюджету Парижа виділять 50 мільйонів євро на реставрацію будівлі. Французький футбольний клуб ПСЖ ініціює збір коштів серед шанувальників у всьому світі на відновлення собору Паризької Богоматері після пожежі. Загалом наразі на реставрацію Нотр-Даму вже зібрали 700 мільйонів євро.

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Реакція Ubisoft. Як повідомляється на офіційному сайті, до благородної місії вирішила доєднатися і компанія Ubisoft. Вона пожертвує 500 тисяч євро на відновлення Собору.

Окрім того, приємний сюрприз отримали і геймери. Щоб дозволити всім оцінити Собор Паризької Богоматері, Ubisoft запустила безкоштовну роздачу гри Assassin's Creed Unity. Акція пройде з 17:00 17 квітня до 10:00 25 квітня (за місцевим часом користувачів). Щоб отримати багатомовну версію, варто заходити під VPN.

Трейлер гри Assassin's Creed Unity – дивіться відео

Відзначимо, Assassin's Creed Unity не дарма прийшла гравцям на думку після трагедії. Події в цій частині розгортаються в Парижі, а віртуальний Нотр-Дам нехай і не може похизуватися стовідсотковою історичною достовірністю, все одно вражає своїм розмахом і красою. У Unity можна вивчити Нотр-Дам так, як цього ніколи б не вийшло в реальному житті. Наприклад, забратися на дах, повисіти на знаменитих гаргульїв або заглянути в усі куточки всередині храму. Зрештою, художники Ubisoft склали детальну інтерактивну 3D-карту собору.

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