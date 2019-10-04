В Україні з'явилась мобільна гра зі Зеленським: відео
Студенти Херсонського державного університету створили мобільну гру "Слуга народу", де головний герой – президент Володимир Зеленський.
Гру створили всього за п'ять днів. Її принцип дуже простий – змагатися один з одним, набирати більше балів і збирати підписи, щоб розблокувати нових персонажів.
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Крім Зеленського, у грі є ще кілька відомих політиків з команди президента – Андрій Богдан, Дмитро Разумков та Руслан Стефанчук.
Розробники гри "Слуга народу"
Мобільна гра з президентом України
Мобільний додаток безкоштовний. Що цікаво, за тиждень гру "Слуга народу" уже завантажили тисячу разів.
Думаю, в нашому ВНЗ достатньо демократична така атмосфера. Це їхня власна розробка, і тому ми дуже раді, що наші студенти застосовують свої знання на практиці,
– зазначила доцентка кафедри ХДУ Наталя Осипова.
Розробники кажуть, що гру створили, щоб привернути увагу гаранта до проєкту, якому потрібна підтримка.
Правила гри "Слуга народу"
У грі можна обрати "слугу народу"
"Ми зараз працюємо над одним стартапом, який дозволить перенести всі інструменти університету, починаючи від журналу та розкладу, закінчуючи якоюсь внутрішньою документацією в смартфоні", – пояснив розробник гри Владислав Заобурний.
Аби донести свою ідею до Зеленського, студенти навіть запустили флешмоб у соцмережах – "Достукатися до президента".
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