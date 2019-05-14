Вперше в історії: NASA планує відправити жінку на Місяць

Космічне агентство NASA продовжує розповідати деталі про майбутню місію з польоту у космос. Так, відомо, що у 2024 році агентство хоче висадити на Місяць двох астронавтів. Цікаво, що астронавти будуть обох статей – чоловік і жінка.

Як передає видання The Verge, це вперше в історії на Місяць може ступити нога жінки.

Місія вже отримала назву "Артеміда" саме через гендерну рівність (богиня Артеміда була сестрою Аполлона та покровителькою Місяця).

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Чому у NASA пішли на такий крок. Як пояснили в Агентстві, з 1961 по 1975 роки на Місяці висаджувалися тільки чоловіки. Тож зараз ситуацію потрібно змінювати.

"Це дуже символічно: через 50 років після "Аполлона" програма "Артеміда" висадить на Місяць наступний екіпаж з жінкою на борту. У мене є 11-річна дочка, і я хочу, щоб вона могла наслідувати жінок, які підкорюють Місяць", – заявив директор NASA Джим Брідженштейн.

Як проходить підготовка? Наразі в Агентстві конструюють ракету та капсулу для екіпажу. Зараз потрібно залучити апаратні засоби для дослідження Місяця й техніка для виживання людей у космосі. Для цього NASA хоче залучити державні кошти.

До речі, президент Дональд Трамп раніше заявив, що у бюджет США з аеронавтики і дослідження космічного простору додатково виділили 1,6 мільярда доларів на освоєння Місяця та Марсу.

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