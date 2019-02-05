Xiaomi готує ще один ігровий смартфон

Китайська компанія Xiaomi свій перший ігровий смартфон випустила навесні 2018 року. Він отримав назву Black Shark. А вже восени минулого року світ побачила удосконалена версія девайсу Black Shark Helo.

Як пише видання gagadget.com, на цьому китайський бренд вирішив не зупинятись. Вже відомо, що Xiaomi готує повністю нове покоління ігрового пристрою.

Цю інформацію підтвердив директор з продуктів Xiaomi Ван Тенг Томас. У китайській соцмережі Weibo він заявив, що вже бачив новий смартфон Black Shark. Новинка отримала "індивідуальний і крутий дизайн". Щодо інших характеристик смартфона, то їх Тенг Томас залишив у секреті.

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Що ще відомо. Можливо він мав на увазі смартфон, що раніше фігурував під кодовою назвою "Skywalker". Він вже засвітився у базі даних тесту продуктивності Geekbench. Згідно з цими даними, новинка отримає новий топовий процесор Qualcomm Snapdragon 855, 8 ГБ оперативної пам'яті і операційну систему Android Pie.

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