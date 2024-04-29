Telegram заблокував офіційні українські боти для передачі даних Силам оборони

Увечері 28 квітня стало відомо, що перестала працювати низка телеграм-ботів. Усі вони були пов'язані з передаванням інформації про пересування ворожих сил або стосувалися координації з рухом опору на окупованих територіях. 24 Канал інформує про те, що відомо на цю мить

В Україні вже кілька місяців дискутують, що робити з телеграмом. Багато хто указує, що месенджер пов'язаний із Росією. У Комітеті з питань свободи слова навіть закликали заборонити цю соцмережу.

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Які канали заблокували

Телеграм видалив акаунт бота "єВорог" та інших ботів для інформування Сил оборони України щодо переміщення/розташування окупантів. Зараз краще і безпечніше використовувати інші офіційні та перевірені особисті контакти для передачі інформації про ворога. Незалежно від мотивів, якими телеграм керувався під час видалення, це точно додасть аргументів для можливих обмежень щодо нього в Україні,

– написав Сергій Стерненко.

Наразі не працюють чатботи:

"єВорог" (офіційний бот Мінцифри, @evorog_bot);

офіційні боти ГУР і СБУ (Бот Розвідки та Stop Russian War);

бот-координатор з Півдня України;

бот ППО для відстежування "Шахедів".

Власне, "єВорог" і Stop Russian War були створені 2022 року саме для того, щоб інформувати Сили оборони про переміщення окупантів територією України, пересування їхньої техніки, скупчення живої сили тощо. Тож зрозуміло, якими важливими вони були.

Про боти, за допомогою яких координували рух опору на Півдні, годі й говорити. У бот @Rus_ni_peace_da_bot від телеграм-каналу "Николаевский Ванек" можна було передавати координати ворожого війська. Зараз посилання не працює – система пише, що імені користувача не знайдено.

Також заблоковано бот Легіону "Свобода России".

Росіяни створили фейкові боти, щоб перехопити дані

Поки не вирішено ситуацію з ботами, нікуди нічого не передавайте. Це небезпечно, адже росіяни вже створили фейкові боти, які копіюють функціонал заблокованих. Будьмо пильними та дочекаймося офіційних заяв!





Усі ці посилання на бот "єВорог" – несправжні / Скриншот Костянтина Риженка

А от клони "єВорога" працюють.

Несправжній бот "єВорог" / Скриншоти 24 Каналу

Росіяни продумали все так, щоб людина випадково потрапляла в їхню пастку. А якщо вона з окупованих територій – це загрожує смертю в катівні.



Фейкові посилання на бот СБУ різняться кількома літерами чи символами, їх легко сплутати з офіційним ботом / Скриншот 24 Каналу

Є інформація, що деякі російські боти також не працюють – нібито власник телеграму вирішив заблокувати боти з обох країн.

З'явилася реакція ГУР: що кажуть у розвідці

Сьогодні керівництво платформи Telegram необґрунтовано заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України, в тому числі заблоковано "Головний бот розвідки". Це відбулось всупереч правилам і заявам, які керівництво Telegram публічно декларувало,

– зазначили у відомстві.

Водночас розвідники запевнили: попри блокування боту, персональні дані українців у безпеці. І застерегли від надсилання даних на боти зі схожими назвами. Роботу бота ГУР на інших платформах уже відновлюють.

офіційна пошта для зв’язку: gur_official@proton.me

Signal: +38 096 945 53 41

WhatsApp: +38 096 945 53 41

Також є реакція автора телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Він написав, що блокування сталося раптово, без попередження. Є підозра, хто до цього є дотичним: один із росіян, якого потім обміняли на наших військових, нажалівся людям "згори", що через бот іде інформація про ситуацію на Півдні.

Автор каналу зазначив: звісно, весь масив інформації іде не через бот, але до тисячі повідомлень на тиждень усе ж було. Тому в цілях безпеки перевели на альтернативні джерела зв'язку перевірених людей і стабільних інформаторів (яких не мало і які не були переведені до цього). Також є пошта.

"Ситуація однобока, ми знайшли понад 15 аналогічних російських ботів, які, звичайно, ніхто не блокував. Натомість українські боти з "галочкою", яку видає особисто телеграм, було знесено. Робимо висновки, реагуватимемо відповідно. Ніяких пояснень не чекаємо, все і так зрозуміло. Найголовніше – потік інформації особисто у нас як ішов, так і йтиме. Альтернативу боту зробимо для зручності певної категорії людей", – підсумував "Николаевский Ванек".

Офіційні заяви щодо часткових обмежень телеграму