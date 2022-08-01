ООН одночасно отримала запити про розслідування теракту в Оленівці від України та росії
1 серпня 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:Аманда Прайс
російські військові скоїли теракт в окупованій Оленівці, вбивши українських військовополонених. ООН отримала запити про розслідування теракту від України та росії.
ООН розглядає запити України та росії
Про це повідомляє репортерка AJ English Аманди Прайс, яка цитує прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка. Вона написала у твітері, що ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування теракту в Оленівці можливим.
До теми ООН готова відправити експертів для розслідування теракту в Оленівці
ООН розглядає запити України та росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим,
– цитує репортерка Дюжарріка.
Вбивство полонених в Оленівці: що відомо
- 30 липня росіяни вбили понад 40 українських полонених з "Азовсталі", яких утримували в колонії в Оленівці. Окупанти спробували перекласти вину на Україну.
- Та звинувачення росіян заперечили у Генштабі ЗСУ, а також в американському Інституті вивчення війни.
- Президент Володимир Зеленський назвав удар з боку росіян воєнним злочином. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що дії росії в Оленівці – це спланований теракт. Також в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.
- Українські розвідники розповіли, що масове вбивство полонених – свідома провокація з боку окупантів. До її реалізації залучили найманців з ПВК "Вагнера".
- Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що, за попередніми висновками експертів, російські окупанти застосували під час теракту в Оленівці термобаричну зброю. Про використання цієї зброї також йшлося у публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.
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