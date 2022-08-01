ООН одночасно отримала запити про розслідування теракту в Оленівці від України та росії

російські військові скоїли теракт в окупованій Оленівці, вбивши українських військовополонених. ООН отримала запити про розслідування теракту від України та росії.

ООН розглядає запити України та росії

Про це повідомляє репортерка AJ English Аманди Прайс, яка цитує прессекретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка. Вона написала у твітері, що ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування теракту в Оленівці можливим.

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ООН розглядає запити України та росії про проведення розслідування смертельного нападу в п'ятницю на об'єкт, де утримувалися військовополонені в Оленівці. ООН вивчає, чи є умови, які зробили б розслідування можливим,

– цитує репортерка Дюжарріка.

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