Теракт на Закарпатті: в області посилять заходи безпеки в школах, садочках та органах влади

На Закарпатті вирішили посилити заходи безпеки після кривавого теракту в Керецьківській сільраді. У навчальних закладах (школах, вишах, коледжах, садках) постійно перебуватимуть правоохоронці.

Пріоритетом для поліції буде охорона громадських, навчальних закладів, а також органів місцевого самоврядування. Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк під час брифінгу.

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Які заходи безпеки діятимуть на Закарпатті

За словами заступника голови ОВА, рішення про посилення безпеки громадських закладів діятиме до закінчення воєнного стану, або до скасування цього рішення.

Так, рада оборони Закарпатської області ухвалила рішення про те, що в дошкільних навчальних закладах, школах, коледжах та ВНЗ – постійно перебуватимуть правоохоронці. Адже особливу увагу надаватимуть безпеці дітей у закладах освіти.

Водночас Ігор Шинкарюк зазначив, що рішення стосовно посилення цієї безпеки громади прийматимуть самостійно та буде реалізовуватися за запитом про направлення додаткових поліцейських нарядів. Оскільки сесії в громадах є великим скупченням людей, представників ГО, депутатів, медиків, освітян.

Відповідні плани розроблені, були надані пропозиції від керівників правоохоронних органів. Головне завдання – не допустити, попереджувати та виявляти такі злочини на етапі підготовки,

– наголосив заступник голови ОВА.

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