Окупанти в Криму починають панікувати. Все більше спротиву вони зустрічають від жителів півострова.

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"Кримські бойові чайки": що відомо

Новий рух опору виник в Криму зовсім нещодавно. Активісти розклеюють патріотичні плакати та попереджають окупантів, що час відповідати за свої злочини. "Кримські бойові чайки" вже поширили малюнки бавовни з підписом: "Сезон кримської бавовни настав, біжи, мо**аль" і картинки з зображенням сергія аксьонова у вигляді гобліна.

Біжи, гобліне, біжи,

– кажуть кримські партизани колаборанту.

Такі протести, як розклеювання плакатів здаються незначними, проте саме вони розхитують і без того нервові настрої серед окупаційної влади й підтримують патріотичний дух населення.

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У Сімферополі активісти облили мурали з путіним

Рух "Жовта стрічка" отримує все більше підтримки серед кримчан. Його учасники розмістили на будівлю Представництва Президента України в АР Крим красномовний плакат. На ньому зображено офіс та написано: "Відкриття вже скоро. Крим — це Україна". Активісти руху закликають співгромадян маркувати все, що вони бачать жовтими стрічками, аби загарбники знали й відчували, що їм не раді.

На російських рублях кримчани ставлять печатки з підписом "Слава Україні!". Ці протести неабияк дратують росіян. Окупанти обшукують підвали будинків, проте підпілля так просто не спинити. А нещодавно у Сімферополі невідомі активісти облили мурали, на яких був намальований путін та російський військовий з літерою "Z".

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Новини українського Криму: що варто знати

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський припускає, що півострів можуть звільнити за "харківським сценарієм". Більшість російських військових просто бояться і не хочуть воювати.

"Бавовна" в Криму вже стає чимось звичним. Окупанти, звісно, продовжують заперечувати, що їх обстрілюють і кажуть про роботу ППО.

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна просто повинна звільнити зараз Крим, адже іншого такого шансу може і не бути. Так він прокоментував удари по тимчасово окупованому півострову.

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