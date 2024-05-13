Прикордонники витягли з Тиси тіло ще одного чоловіка

У неділю, 12 травня, прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною виявили чергове тіло чоловіка. Загалом під час спроби перетину кордону у цій ділянці загинуло уже 29 чоловіків.

Інцидент стався на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, а саме поблизу села Бодалово. Пізніше стало відомо, що потопельником виявився мешканець Закарпаття.

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Чоловік намагався переплисти Тису у гідрокостюмі

Прикордонники побачили, як тіло чоловіка у гідрокостюмі несла течія.

. Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.

Наздоганяли тіло на катері. Загиблого витягнули на берег і на місце події викликали поліцію.

Потопельником виявився житель міста Хуст. Йому у п'ятницю, 10 травня, виповнилося 42 роки.

Чоловік став 29-ю жертвою Тиси серед тих, хто намагався вплав перетнути кордон.

Просимо не нехтувати своїм здоров'ям та не ризикувати життям!

– вкотре закликають у ДПСУ.

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