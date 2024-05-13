Прикордонники витягли з Тиси тіло ще одного чоловіка
Джерело:ДПСУ
У неділю, 12 травня, прикордонники у річці Тиса на кордоні з Угорщиною виявили чергове тіло чоловіка. Загалом під час спроби перетину кордону у цій ділянці загинуло уже 29 чоловіків.
Інцидент стався на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону, а саме поблизу села Бодалово. Пізніше стало відомо, що потопельником виявився мешканець Закарпаття.
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Чоловік намагався переплисти Тису у гідрокостюмі
Прикордонники побачили, як тіло чоловіка у гідрокостюмі несла течія.Довідково. Глибина річки Тиса на ділянці, якою проходить кордон із сусідніми Румунією та Угорщиною, подекуди сягає 5 метрів глибини та 80 метрів ширини.
Наздоганяли тіло на катері. Загиблого витягнули на берег і на місце події викликали поліцію.
Потопельником виявився житель міста Хуст. Йому у п'ятницю, 10 травня, виповнилося 42 роки.
Чоловік став 29-ю жертвою Тиси серед тих, хто намагався вплав перетнути кордон.
Просимо не нехтувати своїм здоров'ям та не ризикувати життям!
– вкотре закликають у ДПСУ.
Незаконний перетин кордону: останні новини
- Днями з Тиси дістали тіла трьох чоловіків. Наймолодшому з них було всього 20 років.
- Раніше, 27 квітня, прикордонники виявили у річці двох чоловіків. Через сильну течію їх вдалося дістати з води лише наступного дня.
- Також 17 квітня на кордоні з Угорщиною від прикордонників втік чоловік. Він встиг перетнути кордон, куди наші прикордонники заходити не можуть.
- Втім не усі намагаються втекти за кордон. Наприкінці квітня двоє чоловіків перепливли річку, що повернутися з ЄС в Україну.
- Загалом ДПСУ щодня фіксують 10 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон. Більшість випадків спроб фіксують поза межами пунктів пропуску.