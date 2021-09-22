Тиск на мене і реакція на реальні зміни в державі, – Зеленський про замах на Шефіра

Володимир Зеленський пов'язує замах Сергія Шефіра зі змінами в державі. Президент вважає, що це є однієї із версій обстрілу автівки, в якій їхав його помічник.

Президент назвав свою версію замаху на Шефіра у коментарі телеканалу. Зокрема, він вважає це тиском на нього, який не діє.

Читайте також Президенту з 2019 року погрожували понад 20 разів, – СБУ

Зеленський про обстріл авто Шефіра

Глава держави наголосив, що вплинути на нього такими кроками не можна. Водночас зауважив, що з 2014 року таких кроків щодо оточення президента не було.

Це говорить про реакцію на реальні зміни в державі, те, що ми хочемо робити й навіть те, що ще не вдалося. Тобто цей напрямок – він був обраний правильно,

– зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що до цього нападу, ймовірно, можуть бути причетні групи, які раніше контролювали процеси в Україні. "Це говорить про те, що якщо раніше все контролювалося різними групами, то сьогодні із рук це йде. Тому, я вважаю це одною з ймовірних версій того, що відбулося", - додав президент.

Зеленський запевнив, що правоохоронці робитимуть все, аби знайти нападника та належним чином покарати його.

Раніше президент заявив, що "передавати привіт" пострілами з лісу в авто його друга – це слабкість, натомість пообіцяв сильну відповідь.

Президент прокоментував напад на Шефіра: дивіться відео

Розстріл авто Сергія Шефіра: коротко