У Німеччині потужна російська агентура: яка мета підпалу будинку глави Rheinmetall

У Німеччині підпалили садовий будинок глави машинобудівного та збройового концерну Rheinmetall Арміна Паппергера. Цілком ймовірно, що це була російська агентура.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія вже давно намагається контролювати представників ультраправих та ультралівих партій у Європі.

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Це – класичне залякування

Як наголосив Тизенгаузен, в ультраправій партії "Альтернатива для Німеччини" є багато проросійських осіб. Вже були розслідування, де викривали зв'язки з країною-агресоркою. А їхні представники їздили до Росії.

Або ж це можуть представники лівих політичних сил. Російська агентура в Німеччині є дійсно потужною.

Російська агентура в Німеччині, де Путін свого часу служив, є дуже потужною. Це могли бути й "ліваки", яких, може, не завербували, але дуже ретельно спонукали зробити те, що вони зробили. Або ж праві. Росіяни завжди "опікувалися" європейськими правими,

– сказав Тизенгаузен.

Такий підпал – це класичне залякування. Якщо нічого не зміниться, то там можуть ще щось підпали. Це – абсолютно класичні чекістські методи, які є типовими для Росії.

Rheinmetall: останні новини

В Німеччині підпалили садовий будинок глави Rheinmetall. У листі на платформі Indymedia невідомі зізналися у цьому злочині. Їм не подобається, що концерн постачає зброю для України.

Представники Rheinmetall у березні прибули до Румунії для обговорення будівництва нового об'єкта. Вони планують збудувати там завод із виробництва пороху.

Rheinmetall активно співпрацює з Україною. Наприкінці 2023 року там заявляли про плани відкрити завод в Україні. Вони планують побудувати першу колісну броньовану техніку та БМП у нашій державі вже цього року.

Rheinmetall AG – німецький збройний концерн зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. Там майже з початку повномасштабної війни допомагають Україні.