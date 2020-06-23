Російський режисер скандального фільму "ДАУ" Хржановський спробував натякнути, що Меморіал у Бабиному Яру – це хороший проєкт, безвідносно до того, бере у ньому участь Росія та росіяни чи ні. Однак отримав категоричну незгоду та різку відповідь від очільника Мінкульту Ткаченка.

Чи буде Меморіал у Бабиному Яру державним

Державний Меморіальний комплекс у Бабиному Яру відкриють у 2021 році. Таке переконання в ефірі "Свободи слова" на ICTV висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Варто нагадати Усі звинувачення – суб'єктивні, – у "Бабиному Яру" відреагували на скандал із фільмом "ДАУ"

За його словами, профінансований державою проєкт "завершується і наступного року під час роковин Бабиного Яру буде введений в дію".

Він буде завершений і буде державний Меморіал Бабиного Яру,

– наголосив міністр.

Коротко про скандал з "ДАУ" і "Бабиним Яром"

Проблема Меморіалу у Бабиному Яру актуалізувалася після квітневого скандалу з фільмом Іллі Хржановського "ДАУ. Дегенерація", де показували знущання з немовлят, яких, до того ж, брали з українських сиротинців.

А російський режисер Хржановський з кінця 2019 року є художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", заснованого у 2016 за гроші російських же бізнесменів Фрідмана, Фукса та Хана.

Наприкінці квітня чимало діячів культури оприлюднили спільну заяву:

Закликали звільнити Хржановського з посади художнього керівника "Бабиного Яру".

Вкотре наголосили, що благодійні пожертви не можуть перетворювати Меморіал на приватну справу.

Коментар Хржановського і відповідь Ткаченка

Коментуючи ситуацію, Ілля Хржановський в ефірі "Свободи слова" навів у приклад Параджанова, який створив одні з найкращих українських фільмів, сам при цьому не будучи українцем.

Він – частина української культури? На мій погляд – безумовно, так. Але він не народився там (в Україні – 24 канал), не помер там. Він щось привніс у цю культуру,

– наголосив російський режисер.

І додав: "Його фільм "Назви ім'я своє по буквах" був ініційований Спілбергом. Тобто, те, що у цьому проєкті можуть брати участь різні країни, що цей проєкт відкритий (до взаємодії з іншими проєктами, з людьми), то тут не може бути жодної проблеми. На це все треба спиратися та об'єднати усі можливості".

У такий спосіб Хржановський, ймовірно, натякав, що громадянство залучених до Меморіалу людей значення не має, як і не важливо те, які країни братимуть участь у проєкті.

Почувши такі міркування, міністр культури України Олександр Ткаченка перервав Іллю Хржановського одним зауваженням, після якого дискусія вичерпалася.

Ілля, все це чудово. Але у часи, коли знімав Параджанов, війни з Росією в України – не було,

– сказав Ткаченко.

Додамо, що 11 червня Ткаченко сказав, що українські серіали російською – це добре, а безпідставна заборона акторів із РФ – погано. Детальніше – за цим посиланням.