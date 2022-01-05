Токаєв допустив дострокові парламентські вибори в Казахстані

5 січня 2022 , 14:10
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Джерело:

телеграм-канал "Baza"

Протести в Казахстані посилюються. На фоні масштабних мітингів та сутичок президент країни Касим-Жомар Токаєв допустив розпуск чинного парламенту.

За словами Касима-Жомарта Токаєва, він обговорить питання проведення нових парламентських виборів. У такому випадку чинний парламент розпустять.

Зверніть увагу У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок

Однак президент країни не уточнив, коли саме і з ким він обговорить можливість розпуску парламенту Казахстану.

Що зараз відбувається в Казахстані

За даними організації Netblock, майже вся країна відключена від інтернету – рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.


У Казахстані відключили інтернет / Фото Netblock

У столиці країні Нур-Султані та в Алмати відключили телефонний зв'язок. Таким чином у двох найбільших містах країни люди залишилися без можливості комунікації.

Протести в Казахстані: головне

Більше про протести в Казахстані в нашому сюжеті: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк