Токаєв допустив дострокові парламентські вибори в Казахстані

Протести в Казахстані посилюються. На фоні масштабних мітингів та сутичок президент країни Касим-Жомар Токаєв допустив розпуск чинного парламенту.

За словами Касима-Жомарта Токаєва, він обговорить питання проведення нових парламентських виборів. У такому випадку чинний парламент розпустять.

Зверніть увагу У Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок

Однак президент країни не уточнив, коли саме і з ким він обговорить можливість розпуску парламенту Казахстану.

Що зараз відбувається в Казахстані

За даними організації Netblock, майже вся країна відключена від інтернету – рівень доступу до глобальної мережі знизився зі 100% до 2%.



У Казахстані відключили інтернет / Фото Netblock

У столиці країні Нур-Султані та в Алмати відключили телефонний зв'язок. Таким чином у двох найбільших містах країни люди залишилися без можливості комунікації.

Протести в Казахстані: головне

3 січня 2022 року на вулиці в кількох містах Казахстану вийшли люди з вимогою знизити ціну на газ. Влада пішла на поступки, однак це лише загострило ситуацію.

Масові протести швидко набули політичного характеру – мітингувальники висунули низку вимог, серед яких відставка уряду, проведення виборів до органів місцевого самоврядування та зменшення впливу на владу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

У найбільших містах країни виникли масові сутички між мітингувальниками та силовиками. В Алмати мітингувальники захопили адміністративні будівлі та колишню президентську резиденцію.

Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та заявив, що у масових заворушеннях винне міністерство енергетики та 2 державні компанії.

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