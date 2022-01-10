Токаєв на ОДКБ заявив, що у Казахстані – "спроба державного перевороту"

Касим-Жомарт Токаєв зробив заяву про спробу державного перевороту в Казахстані. За його словами, всі події 2022 року пов'язані.

Політик розповів про якийсь "єдиний руйнівний задум, підготовка до котрого тривала довгий час". Про це він повідомив під час онлайн-саміту Організації договору про колективну безпеку.

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На цьому президент Казахстану не зупинився та видав цинічну заяву про те, що протести, які відбуваються по всій країні, – це "спроба державного перевороту, щоб захопити владу".

Водночас Токаєв намагався переконати у тому, що учасники мітингів "планували захопити столицю".

Військові ОДКБ у Казахстані

Очільник держави також зазначив, що "ОДКБ показала свою потрібність як ефективна організація".

У Казахстані від ОДКБ перебувають 2 030 осіб та 250 одиниць техніки,

– вказав він.

Окрім цього, казахстанський президент, який віддав наказ силовикам стріляти на ураження по громадянах під час масштабних акцій, безсоромно брехав про те, що вони ніколи не застосовували та не застосовуватимуть силу до мирних демонстрантів.

"Докази терористичної атаки"

Уповноважена з прав дітей у Казахстані Аружан Саїн поінформувала про щонайменше 164 загиблих під час сутичок , серед них також є 3 неповнолітніх.

Насамкінець Токаєв додав, що невдовзі представить світовій спільності "докази терористичної атаки".

Найближчим часом масштабна операція завершиться, а разом із нею місія ОДКБ,

– підсумував він.

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Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

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