У 2024 році прикордонний інспектор адміністрації Дональда

Трампа Гоман нібито отримав хабар від агента ФБР під прикриттям, обіцяючи державні контракти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Хто такий Том Гоман

Гоман працював в Імміграційній та митній службі США за часів адміністрації Обами, у перший термін Дональда Трампа був виконувачем обов’язків директора відомства, а нині очолює кампанію адміністрації Трампа з депортації людей, які перебувають у США нелегально.

Політичний контекст

Розслідування щодо Гомана розпочалося у серпні 2024 року, під кінець каденції Джо Байдена, в межах ширшої справи з нацбезпеки.

У Мін’юсті Трампа це розслідування назвали політично вмотивованим та спрямованим проти союзників президента.

Закриття розслідування та позиція Білого дому

Директор ФБР Каш Патель і заступник генерального прокурора Тодд Бланш підтвердили, що розслідування ретельно проведене, жодних доказів злочину не виявлено, і справа закрита.

«Ресурси Міністерства повинні залишатися зосередженими на реальних загрозах американському народу, а не на безпідставних розслідуваннях. Як наслідок, розслідування було закрито»

- заявили представники Мін’юсту

У Білому домі зазначили, що Гоман і надалі виконує службові обов’язки, підтримує заходи президента та долучається до ініціатив, спрямованих на зміцнення контролю над імміграцією.

