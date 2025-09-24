У 2024 році прикордонний інспектор адміністрації Дональда
Трампа Гоман нібито отримав хабар від агента ФБР під прикриттям, обіцяючи державні контракти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Хто такий Том Гоман
Гоман працював в Імміграційній та митній службі США за часів адміністрації Обами, у перший термін Дональда Трампа був виконувачем обов’язків директора відомства, а нині очолює кампанію адміністрації Трампа з депортації людей, які перебувають у США нелегально.
Політичний контекст
Розслідування щодо Гомана розпочалося у серпні 2024 року, під кінець каденції Джо Байдена, в межах ширшої справи з нацбезпеки.
У Мін’юсті Трампа це розслідування назвали політично вмотивованим та спрямованим проти союзників президента.
Закриття розслідування та позиція Білого дому
Директор ФБР Каш Патель і заступник генерального прокурора Тодд Бланш підтвердили, що розслідування ретельно проведене, жодних доказів злочину не виявлено, і справа закрита.
«Ресурси Міністерства повинні залишатися зосередженими на реальних загрозах американському народу, а не на безпідставних розслідуваннях. Як наслідок, розслідування було закрито»
- заявили представники Мін’юсту
У Білому домі зазначили, що Гоман і надалі виконує службові обов’язки, підтримує заходи президента та долучається до ініціатив, спрямованих на зміцнення контролю над імміграцією.
Яку політику проводить Трамп щодо мігрантів?
Радикальна міграційна політика залишається ключовим пріоритетом Дональда Трампа: під час кампанії 2024 року він анонсував масові депортації, і вперше в мирний час застосував закон 1798 року, для депортації мігрантів без суду, пояснюючи це «зовнішньою загрозою».
Трамп наказав розгорнути війська на південному кордоні з Мексикою та відновити будівництво стіни. А черговим наказом скасував програми умовно-дострокового звільнення для 1,5 мільйона мігрантів.
- Також президент Америки підписав указ про відновлення застосування смертної кари. Доручив генпрокурору забезпечити штатам препарати для її виконання та домагатись смертних вироків у випадках убивств правоохоронців або злочинів, скоєних нелегальними мігрантами, а також оскаржити судові рішення, що обмежують ці повноваження.