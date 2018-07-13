Топ-5 альтернатив бару на вечір п’ятниці від Супрун

У вечір п’ятниці розслабитися та відпочити можна і не за келихом в задушливому закладі – альтернативні варіанти запропонувала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Свою підбірку урядовець опублікувала на Facebook.

Погуляйте у місцях, де ніколи не були

Прогулянки та свіже повітря, навіть у спекотну погоду, необхідні для нашого організму.

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Відшукайте у вашому місті гарні та затишні парки, сквери або дворики, де можна прогулятися та провітрити голову після напруженого тижня. Тільки не забудьте відкласти на цей час смартфон!

Альтернатива бару

Вийдіть на пробіжку, покатайтеся на велосипеді

Фізична активність – це найкращий спосіб зняти стрес після робочого дня. Також навіть 30 хвилин регулярних занять спортом на день збільшать ваше життя на два роки.

Посмакуйте корисною їжею

Якщо ви все ж таки запланували зустріч з друзями в улюбленому закладі або вечерю вдома, для страв на вечерю оберіть продукти, які входять до Середземноморської дієти. Вона дуже корисна і досить доступна, особливо влітку.

Поспіть вдосталь

Дійсно, іноді краще пожертвувати насиченим вечором, щоби відновити сили. Здоровий сон необхідний всім. Тож якщо ви мали напружений тиждень – лягайте спати раніше.

Також Супрун радить дізнатися про зміни в системі охорони здоров’я.