Традиційне хамство: як у Росії відреагували на візовий режим із Україною

Україна офіційно запроваджує візовий режим для росіян. Країна-агресорка вже встигла дати відповідь на таке рішення нашої держави.

Голова міжнародного комітету Держдуми Леонід Слуцький повідом, що у відповідь Росія не буде вводити візовий режим з Україною.

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Він цинічно зазначив, що росіянам "ні до чого симетрично реагувати на провокацію".

Також рішення України щодо введення візового режиму прокоментував й помічник президента Росії та голова російської делегації на переговорах з українською стороною Володимир Мединський. Його заява звучала так: "Чим би дитя не тішилося, аби не плакало".

Нагадаємо, що з 1 липня 2022 року уряд офіційно запровадив візовий режим для російських громадян. Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, Україна пішла на цей крок задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

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