Має знати, чого хоче Росія: які висновки можна зробити щодо останніх заяв Трампа

Дональд Трамп поки не робить категоричних заяв в бік Москви. Виглядає, ніби його позиція щодо Владіміра Путіна є доволі нейтральною, проте лідер США все ж продовжує говорити про завершення російсько-української війни.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський розповів 24 Каналу, що не варто якось глибоко трактувати всі заяви Трампа, адже вони часто змінюються. Бувало і таке, що висловлювання лідера США нерідко суперечили одне одному.

До теми Після ратифікації угоди Трамп анонсував розмову із Зеленським

Чого прагне Трамп

Станіслав Желіховський вважає, що політика американського президента спрямована на те, щоб надалі подобатися своїм громадянам. Він, ймовірно, хоче показати їм, що здатен щось вирішувати.

Але насправді ми бачимо, що у Трампа досить мало здобутків було за ті 100 днів, які він перебуває на посаді американського керманича. Російсько-український трек наявний тому доказ,

– сказав він.

Видно, що у лідера США зараз набагато більше провалів і невиконаних обіцянок, які він давав ще під час передвиборчої кампанії, ніж перемог.

Проте, на думку експерта-міжнародника, якщо розглядати заяви, які лунають чи від самого Трампа, чи від його оточення, то можна зробити обережний висновок, що в адміністрації США зараз з'явилося більше здорового глузду у контексті війни на території України, чим це було, наприклад, 1 – 2 місяці тому.

Бачимо, що є позитивні зрушення в цьому сенсі, тому нам потрібно продовжувати посилено працювати й на американському трекові, щоб надалі розповідати про реальний стан речей і справжні наміри Росії,

– підкреслив він.

Важливо, щоб Україна отримувала від США всю необхідну військову допомогу, про яку постійно просить українська сторона. Все для того, щоб унеможливити російське просування на фронті, щоб Путін сам захотів сісти на стіл перемовин, а не вимагав натомість зняття санкцій з Росії.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що як Україна, так і Росія готові до припинення війни й прагнуть досягти мирної угоди. За його словами, нинішня економічна ситуація, зокрема зниження цін на нафту, дає Сполученим Штатам Америки вигідну позицію для посередництва. Трамп також підкреслив, що без його участі процес врегулювання конфлікту не просувався б.