У Кремлі справжня паніка: чому Пєсков не знає, чи відбулась розмова Трампа з Путіним

Дональд Трамп продовжує свої зусилля щодо досягнення миру в Україні. Він наголошував, що має провести розмови з президентом України та очільником Кремля, і навіть підтвердив, що спілкувався з Владіміром Путіним. Проте в Кремлі це спростовують.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок сказав 24 Каналу, що в Кремлі немає консолідованої позиції щодо переговорів із Вашингтоном. До слова, Дональд Трамп оголосив 7 лютого, що невдовзі має провести зустріч з Володимиром Зеленським.

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Трамп має багато інструментів тиску

"Представники однієї частини російських еліт можуть висувати більші вимоги, представники другої – менші вимоги, а третьої – можуть бути взагалі категорично проти будь-яких переговорів і з США, і з Україною", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Наприклад, за його словами, помічник Путіна – Ніколай Патрушев представляє крило, яке вважає, що потрібно здійснити націоналізацію – забрати активи з приватної власності у національну. Зробити одержавлення і совєтизацію Росії.

Також в Росії розмірковують, як конфіскувати західні активи, які є там. Росіяни це хочуть зробити у "відповідь" на можливу конфіскацію заморожених в Європі російських активів.

Ситуація в Росії, як зауважив він, вкрай непроста. На цьому тлі з'являється дуже цікаве повідомлення від нової очільниці Генпрокуратури США Пем Бонді, яка припинила роботу оперативної групи KleptoCapture, яка здійснювала санкційні дії щодо російських олігархів.

З боку Трампа це пас комусь у Кремлі. Зрозуміло, чому спікер Кремля Пєсков говорить щодо можливої розмови Путіна з Трампом, мовляв, контактів багато, але була розмова чи ні, він не знає. Тому що в Кремлі нема єдиної позиції щодо публічної заяви про зустрічі Путіна з Трампом і про досягнуті домовленості,

– підкреслив Клочок.

Зверніть увагу! У західних ЗМІ повідомили, що Трамп підтвердив, що мав телефонну розмову з Путіним щодо імовірного завершення війни в Україні. Однак він не сказав, скільки разів відбулися їхні контакти, та наголосив, що у нього завжди були гарні стосунки з Путіним.

В російській владі, на його думку, відбувається дуже серйозне протистояння політичних, економічних, фінансових еліт. Не всі між собою миряться, але всі розуміють, що треба зберегти їхню конструкцію.

Хто переможе у цьому протистоянні залежатиме від Трампа. Він має дуже багато інструментів тиску на Росію: скасування санкцій, введення мит проти партнерів Росії. Про запровадження санкції говорити наразі не доводиться, тому що Трамп проти них в принципі. Можливу будуть якісь обмеження. Також важливо, чи домовиться Трамп з Іраном.

Трамп вибудовує по-іншому зовнішню політику США, тому в Кремлі справжня паніка. Одні кажуть: "Так, ми вже готові спілкуватися", інші кажуть: "Ми нічого не знаємо". А Пєсков говорить залежно від того, куди вітер подує. Сьогодні вранці встав – нікуди не подуло, і він не знає, що говорити. Тому і відповів, що нічого не знає,

– наголосив Валерій Клочок.

Нагадаємо, що спікер Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков зазначив, що не може "ні підтвердити, ні спростувати" чи була розмова між Трампом та Путіним. За його словами, що комунікації Вашингтону та Москви відбуваються "через різні канали", тому "на тлі великої кількості цих комунікацій", він може "чогось не знати, бути не в курсі чогось".