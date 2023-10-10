"Він маніяк": племінниця Трампа заявила, що той міг "злити" дані про оборону Ізраїлю

Племінниця Дональда Трампа звинуватила того у "зливі" секретів національної безпеки Ізраїлю, що призвели до вторгнення ХАМАС. Вона стверджує, що колишній президент також розповсюдив й інші важливі дані.

У своєму прагненні до влади Дональд Трамп міг зайти занадто далеко. Він активно використовує загравання на настроях американців у своїй передвиборній компанії.

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Ймовірний "злив" данних

Племінниця колишнього президента США Мері Трамп у своєму блозі у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, опублікувала скриншот з посту Доналда Трампа, у якому той звинуватив нинішню американську владу у "відкритості кордонів". Нібито на США можуть напасти так само як на Ізраїль.

У відповідь племінниця назвала дядька маніяком та емоційно заявила, що 45 президент Сполучених Штатів ймовірно міг злити Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. Вона переконує, що Кремль же поділився цією інформацією з Іраном, а той – з ХАМАС.

Мері Трамп додала, що також ексочільник країни розкрив надзвичайно секретну інформацію про атомні підводні човни США. Наприкінці свого блогу вона запитала, чому Трампу досі дозволено вільно пересуватися.

Ставлення Трампів до війни