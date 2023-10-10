"Він маніяк": племінниця Трампа заявила, що той міг "злити" дані про оборону Ізраїлю
Джерело:Mary L Trump
Племінниця Дональда Трампа звинуватила того у "зливі" секретів національної безпеки Ізраїлю, що призвели до вторгнення ХАМАС. Вона стверджує, що колишній президент також розповсюдив й інші важливі дані.
У своєму прагненні до влади Дональд Трамп міг зайти занадто далеко. Він активно використовує загравання на настроях американців у своїй передвиборній компанії.
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Ймовірний "злив" данних
Племінниця колишнього президента США Мері Трамп у своєму блозі у соцмережі Х, раніше відомій як Twitter, опублікувала скриншот з посту Доналда Трампа, у якому той звинуватив нинішню американську владу у "відкритості кордонів". Нібито на США можуть напасти так само як на Ізраїль.
У відповідь племінниця назвала дядька маніяком та емоційно заявила, що 45 президент Сполучених Штатів ймовірно міг злити Путіну секрети національної безпеки Ізраїлю. Вона переконує, що Кремль же поділився цією інформацією з Іраном, а той – з ХАМАС.
Мері Трамп додала, що також ексочільник країни розкрив надзвичайно секретну інформацію про атомні підводні човни США. Наприкінці свого блогу вона запитала, чому Трампу досі дозволено вільно пересуватися.
Ставлення Трампів до війни
- Колишній президент хоче реваншу на президентський виборах, тому активно тисне на болючі точки свого електорату – це стосується й питання України. Той заявляв, що закінчив би війну за 24 години. Володимир Зеленський відповів, що за президенства Трампа війна тривала, однак, схоже, у того були інші пріорітети.
- Згодом Трамп заявив, що Україні треба було "домовитися" з Росією про здачу своїх територій – нібито тобі обійшлося б без смертей. Він пропонував віддати ті території, де нібито "очікували, що це може статися".
- На фоні нападу ХАМАС на Ізраїль, син Трампа видав обурливу заяву, яка повністю збігається з поглядами його батька. Дональд Трамп-молодший заявив, що відео подій в Ізраїлі за кілька годин більше, ніж за два роки війни в України. Платформа GeoConfirmed у відповідь надала карту з щонайменше 23 тисячами відео про війну в Україні.