Заздрить Путіну: чи всидіть Трамп в президентському кріслі до 2037 року

Дональд Трамп може обіймати посаду президента США до 2037 року, коли йому вже буде 90 років. Такий сценарій можливий, якщо він скористається лазівкою в Конституції США. Трамп не виключає, що може балотуватися на третій термін, і в цьому він копіює Владіміра Путіна.

Ведучий каналу "Ходорковський Live" Сергій Асланян розповів 24 Каналу, що від діяльності Трампа в кріслі президента немає жодних результатів, і їх не варто очікувати в майбутньому. Також президент США пригрозив запровадити додаткові санкції проти російської нафти та її покупців, якщо Путін не погодиться на умови припинення вогню.

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США треба вилікуватись від трампізму

Асланян зауважив, що через манію величі, Трамп хоче, щоб його обличчя було на доларовій купюрі, а його золоті статуї встановлювали по всьому світу. Результатів від його правління не буде, тому що для нього головне – відчувати захоплення від роботи.

В чому головна заздрість Трампа до його "вчителя" Путіна? Очільник Кремля захотів воювати – і напав на Україну. Так само Трамп – схотів ліквідувати міністерство освіти, і немає його, або закрити "Радіо Свобода" та "Голос Америки", а потім передумав і повернув "Радіо "Свобода" фінансування,

– зазначив ведучий.

Трамп не дотягне до 2037 року, тому що рубіжним, на його думку, є 2026 рік, коли відбудуться вибори в Конгрес. Цей рік має показати, чи мають США силу до спротиву і на що вони здатні.

Водночас Америка, як наголосив Асланян, вміє чинити спротив божевіллю. Однак те, що Трамп "накрутив" за два місяці свого президенства, вже анулювало США та перетворила їх в ізгоя та в "килимок для витирання ніг".

Сполучені Штати і так не дуже любили у світі за ситість, пихатість, яких насправді не було. А зараз США зневажають за те, що вони примітивні дурні, як і всі. Проте багаті, але це не надовго,

– сказав він.

Для того, щоб потім розгребти те, що наробив Трамп, та США вилікуватись від трампізму, знадобляться дуже великі витрати.

Водночас зцілюватись від путінізму, на думку Сергія Асланяна, буде так само складно. Інша справа, що США мають шанс позбавитись Трампа, а в Росії після Путіна буде наступний "Путін".

Нагадаємо, що видання The Daily Mail припустило, що Дональд Трамп може бути президентом США до 2037 року. Це можна реалізувати, якщо він знайде шлях обійти 22 поправку до Конституції США, що обмежує можливість обрання на посаду президента двома термінами.

Все залежатиме, як пише видання, від тлумачення слова "вибори" у тексті 22 поправки та лояльності віцепрезидента США Джей Ді Венса. Трамп міг би балотуватися на посаду віцепрезидента, а Венс – на посаду президента. Останній може піти у відставку і тоді Трамп матиме шанс очолити країну.