Європа цього побоюється: який головний ризик, якщо Трамп переможе на виборах у США

У Сполучених Штатах Америки у 2024 році відбудуться президентські вибори. Нині 47% американців підтримують Дональда Трампа, а 43% – чинного президента Джозефа Байдена.

Така статистика викликає занепокоєння у європейців, адже перемога Трампа на виборах може "розвалити НАТО". В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко припустив, настільки великий ризик ізоляції американців на внутрішніх проблемах у разі перемоги колишнього президента США.

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НАТО змінюється

Ризики є і європейці побоюються такого сценарію. На думку політолога, у Трампа немає ідеї "розвалити НАТО". Ймовірно, у такий спосіб колишній президент США натякає на те, що хоче переглянути нинішній статус НАТО.

Під час свого президентства Трамп відверто казав, що саме його не задовольняє. Зокрема, те, що більшість європейських країн не виконують правила Альянсу, згідно з яким фінансування оборонних витрат має бути не менше 2% ВВП країни,

– зазначив Фесенко.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця ситуація почала змінюватись. Зараз країни-члени НАТО посилюють військові бюджети й з'явилася нова оборонна доктрина.

Як зауважив політолог, головна проблема та ризик не в тому, що Трамп проводитиме політику агресивного ізоляціонізму. Адже проти цього буде й значна частина Республіканської партії, яка побачить в цьому програш. Головне гасло Трампа "Америка знову велика", але яка ж вона знову велика, якщо США будуть відступати й руйнувати те, на чому базувалася їхня велич.

"США будуть слабкі. Це дуже швидко всі помітять й знущатимуться зі слабких Сполучених Штатів Америки", – наголосив Фесенко.

США потрібна зміна поколінь

Головний ризик може бути в непослідовності Трампа. Він може реалізовувати екстравагантні ідеї, а потім коли побачить негативні наслідки, може кидатися в інший бік.

Коли у 2017 році Трамп став президентом, у нього було негативне ставлення до України через те, що деякі українські політики відверто підтримали Гілларі Клінтона. Проте, коли він побачив, що Владімір Путін не йде йому на зустріч, то почав робити жести. Зокрема, надав Україні летальну зброю – Javelin.

Трамп щиро хотів знайти порозуміння з Путіним. Але чим все закінчилась? Відносини між США і Росією тільки погіршились,

– додав політолог.

За його словами, Трамп може робити якісь жести в адресу російського президента в обмін на його поступки. Зокрема, у відносинах між Росією і Китаєм, щоб Путін відвернувся від Пекіна, але кремлівський диктатор не буде цього робити. Й коли Трамп це побачить, тоді на думку Фесенка, Україна зможе побачити достатньо відверті жести підтримки.

Я не думаю, що буде повного ізоляціонізму, а от нелогічні кроки можливі. Ризики для НАТО також можуть виникнути. Наприклад, може бути послаблення єдності Західного світу, зменшення допомоги Україні. Втім, головний ризик, можливо, буде в тому, що через потенційну перемогу Трампа може виникнути гостра внутрішньополітична криза – розкол США,

– підсумував політолог.

Якщо не на цих президентських виборах, то на наступних США потрібна зміна поколінь, адже зараз змагаються люди, які вже давно при владі. Потрібне оновлення американських еліт та влади.

Трамп може знову стати президентом США