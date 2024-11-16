Є важелі, якими Трамп може змусити Путіна до перемовин, – офіцер розвідки Великої Британії

Після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, який заявляв про бажання закінчити війну в Україні якомога швидше, переговори щодо цього стають реалістичнішими. Однак змусити Владіміра Путіна до них можна, маючи серйозні аргументи для нього.

Полковник військової розвідки Великої Британії у відставці Філіп Інгрем розповів 24 Каналу, якими способами та засобами Захід може вплинути на позицію Кремля щодо завершення війни в Україні. Водночас Путін може не погодитись укладати угоду щодо закінчення війни. Він, імовірно, обманюватиме Трампа, сподіваючись, що США припинять озброювати Україну.

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Це означало б кинути виклик Путіну

"Є важелі, якими Трамп може змусити Путіна до переговорів", – зауважив Інгрем.

Зокрема, найсміливішим вчинком, який Захід міг би зробити для підтримки України – це скасування обмежень на використання будь-якої зброї для ударів по території Росії, а також збільшення постачання зброї великої дальності ураження.

Це б дозволило посилити реальні можливості України, яка вже з великим успіхом атакує російські цілі, використовуючи БпЛА. А якби вона отримала західну зброю дальнього радіуса дії, це б дало змогу підірвати російську спроможність атакувати Україну,

– впевнений полковник військової розвідки у відставці.

Є також надзвичайно сміливі кроки, до яких могли б вдатися західні країни. Наприклад, потенційне введення військ НАТО в Україну, які б були здатні виконати кілька завдань:

гарантувати безпеку кордонів з Білоруссю, східної частини України;

створити безпечну зону для процвітання оборонно-промислової бази України та безпечних районів для продовження розгортання військового потенціалу та підготовки;

дозволити українським військовим зосередитися виключно на витісненні росіян з незаконно захоплених територій на Сході України.

Крім того, НАТО міг б надати Україні більше морського та військово-морського потенціалу, і тоді вона мала б можливість планувати операції з повернення Криму.

Проте, це було б дуже сміливо, тому що означало б кинути виклик Путіну і перетнути не просто його "червоні лінії", а лінію екзистенційної загрози для Росії. Це може стимулювати застосування ядерної зброї, що надзвичайно турбує країни-члени НАТО,

– підкресли він.

До речі. Керівник Управління кримінальної розвідки та засновник УБОЗ України Валерій Кур зазначив, що після того, як Трамп обійме посаду президента США, гаряча фаза війни в Україні може бути зупинена. Президента України, ймовірно, спробують посадити за стіл переговорів, але українські військові не дозволять жодному лідеру держави здати наші позиції.

Борис Джонсон був сміливішим

Також після того, як прем'єром Великої Британії став лейборист Кір Стармер, країна стала обережнішою щодо обіцянок військової допомоги Україні.

Коли Борис Джонсон був прем'єр-міністром, він надав Україні перші бойові танки. Цей політичний крок зрушив процес з мертвої точки.

Якби Борис Джонсон все ще був прем'єр-міністром, то обмеження на використання Storm Shadow для України зникли б за одну ніч,

– впевнений Філіп Інгрем.

Проте Кір Стармер не такий сміливий на політичній арені, коли справа доходить до примусу решти міжнародної спільноти погодити військову допомогу Україні. Очевидно, що рівень підтримки України з боку Великої Британії відкотився назад після приходу до влади нового лейбористського уряду.