На нього впливають сумнівні особистості: на чому заснований світогляд Трампа

Спікер Палати представників впевнений, що Дональд Трамп може встановити мир в Україні за допомогою сили. Республіканець Майк Джонсон також відзначив, що Білий дім діяв у цьому питання з точністю до навпаки.

Виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн сказав 24 Каналу, що потрібно орієнтуватися не на заяви політичних діячів, а на їхні дії. Вчинки республіканців за час війни Росії проти України були доволі "красномовними".

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Ізоляціонізм – небезпечніше

Нагадаємо, що саме представники Республіканської партії і особисто Джонсон перешкоджали впродовж кількох місяців виділенню Україні допомоги від США. Згодом спікера переконали у тому, що цю підтримку необхідно надати.

Також потрібно звернути увагу на того, кого Трамп оголосив віцепрезидентом – Джей Ді Венса.

Раніше він заявляв, що йому "начхати на Україну." Трамп не обирав би кандидата на цю посаду, який так висловлювався, якби це не мало хоч якийсь вплив на його світогляд,

– наголосив він.

Такі сумнівні особистості як журналіст Такер Карлсон, мільярдери Девід Сакс та Ілон Маск дуже впливають на Трампа. Вони втрьох разом з одним з синів Трампа переконали його в тому, щоб він обрав Венса віцепрезидентом.

Водночас адміністрація Джозефа Байдена докладала недостатньо зусиль, щоб надати достатню допомогу Україні.

Хоча наразі існує більша загроза – це ізоляціонізм. З одного боку демократи дуже бояться ескалації і це зупиняє їх робити, те що потрібно. З іншого боку республіканці вважають, що США мають ізолювати себе і відвернутися від усього світу. Між цими двома світоглядами, ізоляціонізм – небезпечніше,

– впевнений Уріель Епштейн.