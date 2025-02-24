Трамп відмовився називати Путіна диктатором, як Зеленського

Президент США Дональд Трамп через обережність не захотів називати Владіміра Путіна диктатором, попри його попередні аналогічні заяви у бік українського президента Володимира Зеленського.

Американський лідер відмовився це робити під час спільної пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном у понеділок, 24 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Amaravati Today.

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Трамп не назвав Путіна диктатором

Журналісти під час спільної пресконференції Еммануеля Макрона та Дональда Трампа уточнили в останнього, чи вважає він Владіміра Путіна диктатором, як раніше називав Володимира Зеленського через відсутність виборів.

Я не використовую ці слова необдумано,

– заявив президент США.

Що відомо про скандальну заяву Трампа

Нещодавно американський лідер заявив, що президент Володимир Зеленський – "диктатор без виборів". Хоча, згідно з опитуваннями КМІС, станом на початок лютого, президента України підтримують 57% українців.

Сам український президент відповів, що не ображається на такі слова, і підкреслив, що він законно обраний президент. Він зізнався, що має прагматичний підхід до відносин зі США, а тому тут не має бути місця емоціям.