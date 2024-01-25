Гейлі обганяє Трампа: в кого більше шансів на виборах у США

Дональд Трамп переміг Ніккі Гейлі у штаті Нью-Гемпшир. Утім, кандидатка заявила, що не зніматиметься з праймеріз республіканської партії. Тепер вона зосередиться на виборах 24 лютого у своєму штаті у Південній Кароліні.

Член Республіканської партії Борис Пінкус в розмові з 24 Каналом відзначив, що у масштабах усієї країни Трамп переважає над Байденом від 3% до 5%. А якщо порівнювати з Гейлі, то розрив значно більший.

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"Ймовірність бути обраною у Гейлі набагато більша, ніж у Трампа. Тому що до неї пристануть незалежні і помірні демократи", – припустив Пінкус.

Перегони Гейлі та Трампа

Основним дискусійним питанням між Трампом та Гейлі може стати проблема абортів. Адже у США наразі гостро стоїть обговорення щодо обмеження цього права.

Трамп підтримує це. Натомість Гейлі виступає теж "за", але не за такі жорсткі і з розширенням прав жінок.

"Було б непоганою ідеєю, якби Трамп підключав у свою команду Гейлі. Можливо, запропонував би посаду віце-прем'єра. Тоді б жінки, які підтримують Гейлі, стали й на бік Трампа, що підвищило його шанси на перемогу", – додав партієць.

Нагадаємо, чергові президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Наразі тривають праймеріз. Безпосередньо у Нью-Гемпширі перемогли Джо Байден та Дональд Трамп від демократів та республіканців відповідно.

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