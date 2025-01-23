"Трамп тиснутиме на Сі": за яких умов Китай може відвернутись від Росії

Дональд Трамп уже провів телефонну розмову з очільником Китаю Сі Цзіньпіном та назвав її конструктивною та хорошою. Ще перед інавгурацією новообраний президент США говорив, що Пекін має вплив на Росію та Владіміра Путіна.

Після спілкування Трампа і Сі обидві сторони заявили, що потрібно досягти миру. Про це 24 Каналу розповів засновник руху "Демократична Росія" Євген Севастьянов, зауваживши, що сьогодні є одне джерело війни й це диктатор Путін.

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Яке ставлення Китаю до Росії

У всьому світі залишилася лише одна людина, яка продовжує погрожувати масовими вбивствами й терором. Навіть Північна Корея не намагається загострити ситуацію з Південною, хоча має таку змогу. Тому воювати хоче тільки Путін.

Трамп разом із Сі Цзіньпіном говорили про те, як зупинити очільника Кремля. Щодо цього Китай має свої пропозиції, які передбачають замороження війни по лінії фронту. Можливо, це стане спільною позицією США та Китаю.

Виходячи зі своїх внутрішніх міркувань, Трамп може тиснути на Сі. Це тому, що Китай є серйозним геополітичним конкурентом США. Його потрібно обмежувати, не порушуючи певних правил гри,

– наголосив Євген Севастьянов.

Сполучені Штати нарощуватимуть кількість озброєння у Тихоокеанському регіоні, робитимуть спроби витіснити Китай зі всіх стратегічних комунікацій та американських ринків. Але варто розуміти, що зараз ніхто не завдає китайській економіці більшої шкоди, ніж Сі Цзіньпін. Трамп лише може обмежувати наступ Пекіну на світовій арені, що вплине на підтримку Китаєм війни.