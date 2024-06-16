"Ще до того, як візьму Білий дім": Трамп погрожує припинити допомогу Україні

Дональд Трамп пригрозив припинити надавати Україні фінансову допомогу. За словами експрезидента, він зробить це ще до свого можливого переобрання.

Про це кандидат у президенти США заявив на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті.

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Трамп погрожує припинити допомогу

Дональд Трамп різко обурився обсягами допомоги США Україні та заявив, що запити України "ніколи не припиняються".

Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів,

– сказав Трамп.

За словами експрезидента США, він може змінити цю ситуацію.

Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім,

– заявив політик.

Водночас цікаво, що Трамп сказав, що симпатизує Володимиру Зеленському. За його словами, президент України не підтвердив погрози з боку Трампа під час скандалу в 2019 році.

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