"Ще до того, як візьму Білий дім": Трамп погрожує припинити допомогу Україні
Дональд Трамп пригрозив припинити надавати Україні фінансову допомогу. За словами експрезидента, він зробить це ще до свого можливого переобрання.
Про це кандидат у президенти США заявив на передвиборчому заході Turning Point USA у Детройті.
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Трамп погрожує припинити допомогу
Дональд Трамп різко обурився обсягами допомоги США Україні та заявив, що запити України "ніколи не припиняються".
Зеленський, можливо, найкращий агент із продажів серед усіх політиків, які будь-коли жили. Щоразу, як він приїздить у нашу країну, він їде звідси з 60 мільярдами доларів,
– сказав Трамп.
За словами експрезидента США, він може змінити цю ситуацію.
Щойно, чотири дні тому, він поїхав з 60 мільярдами. Він приїжджає додому й оголошує що йому треба ще 60 мільярдів. І це ніколи не припиняється, ніколи не припиняється. Я це розв’яжу ще до того, як візьму Білий дім,
– заявив політик.
Водночас цікаво, що Трамп сказав, що симпатизує Володимиру Зеленському. За його словами, президент України не підтвердив погрози з боку Трампа під час скандалу в 2019 році.
Останні заяви Дональда Трампа
- Колишній президент США заявив, що нібито "розбомбив би Москву", якби вона напала на Україну, коли він був би президентом. Також це стосується Пекіна, якби Китай наважився на вторгнення на Тайвань.
- Володимир Зеленський переконаний, що Путін не зупиниться в Україні, якщо переможе у війні. Глава української держави зазначив, що наміри Трампа завершити російсько-українську війну шляхом поступок можуть мати небезпечні наслідки не лише для України, але й для позиції США у світі.
- Раніше американські ЗМІ оприлюднили можливі деталі плану Дональда Трампа щодо війни в Україні. Згідно з планом, США продовжать допомагати Україні, якщо Київ погодиться на переговори з Москвою, при цьому дозволивши Україні наполягати на поверненні всіх територій. У разі підписання мирної угоди, яку прийме Україна, США можуть скасувати санкції проти Росії.