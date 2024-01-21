У Європі є "велика людина", – Трамп засипав Орбана компліментами перед республіканцями

Дональд Трамп виступив перед своїми прихильниками. На передвиборчому заході експрезидент США нахвалював проросійського політика Віктора Орбана.

Дональд Трамп дуже позитивно відгукнувся про Віктора Орбана. Колишній американський лідер розповів про своє ставлення до угорського прем'єр-міністра на мітингу у штаті в штаті Нью-Гемпшир.

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Що сказав Трамп про Орбана

Експрезидент США назвав Орбана "великим лідером".

У Європі є велика людина, великий лідер – Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Дуже чудовий лідер, дуже сильна людина,

– сказав Трамп.

На думку скандального американського політика та бізнесмена, Орбан "деяким людям не подобається, тому що він занадто сильний". При цьому Трамп не став згадувати відверто проросійську позицію угорського прем'єра, антиукраїнські дії та шантаж ЄС з його боку. Експрезидент США також впевнений, що Угорщиною "керує сильна людина" і це є "добре".

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