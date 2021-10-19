Трамп позивається проти Конгресу через розслідування штурму Капітолію

Дональд Трамп подав до суду проти спеціального комітету палати представників Конгресу США. Усе через розслідування подій спроби захоплення Капітолію та Національного архіву на початку 2021 року.

Через суд Дональд Трамп намагається зберегти в таємниці записи свого президентства, вимагаючи привілеїв виконавчої влади.

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Позов Трампа

Позов від Трампа – це спроба заблокувати роботу комітету палати представників, який розслідує сутички 6 січня 2021 року в будівлі Капітолію.

Адміністрація чинного президента Джо Байдена відмовилася відстоювати права виконавчої влади на перший транш записів президентства Трампа, а він у цей же час виступає проти публікації близько 40 документів.

У позові Дональд Трамп стверджує, що запит документів "безпрецедентний за своєю широтою та обсягом, а також буцімто не пов'язаний з будь-якою законною законодавчою метою".

Штурм Капітолію